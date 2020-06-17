اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:17 ص
كوريا الجنوبية تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت كوريا الجنوبية، 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا و198 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تجاوز عتبة الـ40 مرة أخرى، إذ تم اكتشاف العدوى الجماعية الجديدة في مدينة دايجون وسط البلاد بعد تأكيد سلسلة العدوى الجماعية في العاصمة سول وضواحيها.

وتراقب السلطات الصحية الكورية الجنوبية عن كثب العدوى الجماعية في مدينة دايجون، لأنها تعتبر الأولى من نوعها خارج سول وضواحيها، مما يثير المخاوف من انتشار كورونا في خارج سيول وضواحيها.

وجاءت 31 حالة من أصل 43 حالة بسبب انتقال العدوى محليا، وجاءت 12 حالة أخرى قادمة من الخارج.

وفيما يتعلق بحالات الإصابة لانتقال العدوى محليا، اكتشفت السلطات 25 حالة في سول وضواحيها (12 حالة في سول و11 حالة في إقليم كيونج كي وحالتان في إنتشون) و5 حالات في دايجون وحالة واحدة في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي.

وبالنسبة لحالات الإصابة القادمة من الخارج، جاءت 7 حالات أثناء إجراءات الدخول في المطار، وجاءت حالتان في إقليم كيونج كي وحالة في كل من سول ودايجو وجيجو أثناء العزل الذاتي.

ومن جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالة واحدة عن اليوم الذي سبقه إلى 279 حالة.


كوريا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية: سلوك كوريا الشمالية لم يعد مقبولا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:30 ص

كوريا الشمالية ترفض عرض كوريا الجنوبية إيفاد مبعوثين وتتعهد بإعادة القوات إلى الحدود

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:32 ص

بى بى سى: كوريا الشمالية تفجر مكتب اتصال مشترك مع كوريا الجنوبية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:42 ص

كوريا الجنوبية: انبعاث دخان من مجمع كيسونج ومن المرجح تفجير مكتب الاتصال المشترك

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:08 ص

كوريا الجنوبية تسجل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:56 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع حاد بحرارة الجو اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ارتفاع حاد بحرارة الجو اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

قطار المحاكمات.. نظر دعوى اتهام الطيار أبو اليسر لمحمد رمضان بالإساءة لسمعته

قطار المحاكمات.. نظر دعوى اتهام الطيار أبو اليسر لمحمد رمضان بالإساءة لسمعته

22 عاما على رحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى

22 عاما على رحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى

خطوات بسيطة لإزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. تعرف عليها

خطوات بسيطة لإزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. تعرف عليها

الحصانة والاحتفاظ بالوظيفة أبرز حقوق عضو مجلس الشيوخ بالقانون الجديد

الحصانة والاحتفاظ بالوظيفة أبرز حقوق عضو مجلس الشيوخ بالقانون الجديد

اليوم.. أولى جلسات محاكمة محسن السكرى بتهمة "غسيل الأموال"

اليوم.. أولى جلسات محاكمة محسن السكرى بتهمة "غسيل الأموال"

التعليم تحدد عقوبة المتغيبين عن أعمال امتحانات الثانوية.. اعرف تفاصيلها

التعليم تحدد عقوبة المتغيبين عن أعمال امتحانات الثانوية.. اعرف تفاصيلها

جبروت رجل.. طرد زوجته لإنفاقها ألف جنيه على علاج أمه

جبروت رجل.. طرد زوجته لإنفاقها ألف جنيه على علاج أمه

انفوجراف.. الصحة تكشف نسب إصابات كورونا بين الرجال والسيدات والفئات العمرية

انفوجراف.. الصحة تكشف نسب إصابات كورونا بين الرجال والسيدات والفئات العمرية

كل ما تريد معرفته عن "محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية" بعد حكم المؤبد والإعدام

كل ما تريد معرفته عن "محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية" بعد حكم المؤبد والإعدام

6 شروط رئيسية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط رئيسية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات

كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة