اليوم السابع
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كلاكيت تانى مرة.. الصحة العالمية توقف التجارب على عقار هيدروكسى كلوروكين

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:02 م
كلاكيت تانى مرة.. الصحة العالمية توقف التجارب على عقار هيدروكسى كلوروكين هيدروكسى كلوروكين
كتبت هند عادل

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن اختبار دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكوين في تجربتها الكبيرة المتعددة العلاجات لمرضى فيروس كورونا قد توقف بعد أن أظهرت نتائج تجارب أخرى عدم فائدة وفقا لتقرير لوكاله "رويترز"

هيدروكسى

وقالت خبيرة منظمة الصحة العالمية آنا ماريا هيناو ريستريبو في مؤتمر صحفي "ذراع هيدروكسي كلوروكين لمحاكمة التضامن توقف".

من جانب أخر ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الاثنين الماضى  ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا هيدروكسى كلوروكين كعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر عن تأييده لاستخدام الدواء فى علاج المرض الذى يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة الغذاء والدواء، إنه لم يعد ممكنا بناء على ما استجد من أدلة الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسى كلوروكين وعقار كلوروكين المرتبط بها، فعالة فى علاج المرض التنفسى الذى يسببه الفيروس.

تأتى الخطوة، بعد أن أشارت عدة دراسات على الدواء إلى أنه غير فعال بما فى ذلك تجربة كبيرة هذا الشهر، أظهرت أنه فشل فى منع إصابة أشخاص تعرضوا للفيروس.

 


هيدروكسى كلوروكين

الصحه العالميه

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كورونا نيوز

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