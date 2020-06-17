اليوم السابع
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"فشل غير مقبول" .. "الدفاع" تشرف على الحجر الصحى فى نيوزيلندا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:41 ص
"فشل غير مقبول" .. "الدفاع" تشرف على الحجر الصحى فى نيوزيلندا نيوزيلندا
كتبت رباب فتحى

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وصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية ، جاسيندا أرديرن ، السماح لمواطنين نيوزيلنديين عائدين من المملكة المتحدة مصابين بفيروس كورونا بالعزل الرحيم - أى أقل من 14 يوما - ، بـ"فشل غير مقبول" وبالخطأ في الحجر الصحي حيث لم يتم اختبارهم للفيروس وتم تشخيصهم لاحقًا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وقالت ارديرن يوم الاربعاء "لم يكن يجب أن يحدث ذلك قط ولا يمكن تكراره" مضيفة آن قوات الدفاع ستشرف الآن على الحجر الصحي للقادمين الجدد وستراجع عملية الحجر الصحي.

 

وقالت أرديرن أيضًا إنها ستزيل مؤقتًا الإعفاء الرحيم الذي تم بموجبه إطلاق سراح  مواطنتان نيوزيلنديتان ، من الحجر الصحي في وقت مبكر.

 

ويتتبع مسؤولو الصحة 320 شخصًا يُنظر إليهم على أنهم "اتصالات وثيقة" مع العائدين المصابين ، وسيتم حثهم على الخضوع للفحص. يمكن أن تشمل الاتصالات الوثيقة الركاب على متن رحلتهم إلى نيوزيلندا ومسافرين آخرين في الحجر الصحي في فندق أوكلاند ، بالإضافة إلى موظفي الفندق وطاقم الرحلة. وقال مسئولون إن النساء يعزلن الآن مع أحد أقاربهن.

 

وقال ارديرن إن الحالات الجديدة لم تغير وضع نيوزيلندا الخالي من مرض كوفيد. وقالت: "كنا نفترض دائمًا أنه ستكون هناك حالات عبر الحدود".

 

لا تزال الحكومة تسعى جاهدة للحصول على إجابات حول سبب عدم اختبار امرأتين قبل السماح لهما بمغادرة أحد فنادق أوكلاند بعد وصولهما من المملكة المتحدة في 7 يونيو. وقد حصلوا على إعفاء رحيم لفترة العزل الإجبارية لمدة 14 يومًا للمسافرين العائدين من أجل زيارة قريب على وشك الموت على بعد 650 كم في ويلينجتون. تم تعليق هذه السياسة الآن.

 

 


نيوزيلندا

ارديرن

كورونا فى نيوزيلندا

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