فريق طبى بالإسكندرية ينجح فى زراعة قولون لطفلة 7 شهور ولدت بدون مرىء

الإسكندرية أسماء على بدر

نجح فريق طبى بالإسكندرية بقيادة الدكتور صابر وهيب أستاذ جراحات الأطفال والاختلافات الخلقية كلية الطب - جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد عبدالملاك استشارى جراحة الأطفال، والدكتور تامر غنيم استشارى تخدير الأطفال، بزراعة قولون لطفلة عمرها 7 شهور.

وقال الدكتور صابر وهيب أستاذ جراحات الأطفال بجامعة الإسكندرية، أنه يتعرض بعض الأطفال لعدم وجود مرئ تشريحياً أو وظيفياً وذلك لوجود عيب خلقى بالمرىء لولادة الطفل بدونه أو نتيجة شرب مواد كاوية فى الأطفال ذوى الأعمار من سنة إلى 5 سنوات.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الطفلة مليكة ولدت بدون مرىء وتم إجراء عملية زرع قولون ليقوم بوظيفة المرىء وعمرها 7 شهور والعملية من أكبر عمليات جراحة الأطفال ويجرى خلالها نقل القولون من البطن بأوعيته الدموية لزرعة بالرقبة والصدر وراء القفص الصدرى.

وأشار إلى أن الطفلة مكثت بالمستشفى 5 أيام فقط وخرجت فى اليوم السادس فى تحسن وتستطيع البلع بشكل طبيعى وتعتبر هذه الفترة بسيطة للتواجد بالمستشفى بعد إجراء جراحة متقدمة وذات مهارة هو نتيجة استخدام تقنيات حديثة مبنية على خبرات واسعة فى تحضير الطفل قبل وإثناء الجراحة.