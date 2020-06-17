اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فتاة تستولى على شبكة خطيبها بـ250 ألف جنيه وتردها له مقلدة من الذهب الصينى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:10 م
فتاة تستولى على شبكة خطيبها بـ250 ألف جنيه وتردها له مقلدة من الذهب الصينى مصوغات ذهبيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام شاب دعوي رد شبكة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإلزام مصوغات ذهبية بقيمة 250 ألف وفق لفواتير أرفقها بدعواه، ليؤكد:" وقعت فى يد فتاة محتالة، خدعتني وقامت بفسخ الخطبة دون أسباب بعد 5 شهور، وعندما طلبت منها رد الشبكة رفضت فى البداية، وبعد تفاوض بين العائلتين أتت بعلبة وبداخلها مصوغات صيني، لأخذها واكتشف المصيبة بعد أيام أنها بقيمة 500 جنيه".

وتابع ب.م.ف، البالغ من العمر 35 عاما، بمحكمة الأسرة:" وقعت فى حب زميلة لشقيقتي، وبعد شهور من التعارف قررت الارتباط بها،  لأعمل بـ 3 وظائف حتى أستطيع جلب شبكة، وتجهيز المنزل، لأعيش بعد الخطبة معاناة بسبب أشتراط والداها إتمام الزواج حال أخذه مني كمبيالات، رغم اعتبار أهلي هذا الطلب إهانة لهم".

وتابع الشاب دعواه أمام محكمة الأسرة: "خلال فترة خطوبتنا جلبت لها هدايا تعدت الـ19 ألف جنيه،  ووعدهم بتوفير المنقولات، قبل ميعاد الفرح المقرر ، فكانت لا تطلب شئ إلا وينفذ فى الحال، رغم أنها كانت تعامل أهلى بتكبر وترفض زيارتهم لها".

وأكمل: بدأت فى تهديدى فى إقامة بلاغ ضدى بسبب تأخري شهر واحد عن الميعاد المقرر فيه الزفاف بسبب مرض والدي، ووجدها تبتزني بطريقة غريبة، فخضعت لتهديدها قبل أن نكتب الكتاب ووافقت على إمضاء الكمبيالات ولكن الله أنقذني من قبضتها فى أخر لحظة".

وتابع: فجأة قالت لى بأنها فسخت الخطبة، وعندما طلبت منها رد الهدايا والشبكة أعطتني الشبكة الصيني، وبدأت فى دوامة المحاكم وأقسام الشرطة.

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.

وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى  بعد فسخ الخطبة .


محكمه الاسره

مقدم صداق صوري

قانون الاحوال الشخصيه

حقوق الزوج الشرعيه

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة