اليوم السابع
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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بدمياط

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:21 م
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بدمياط أسلحة نارية - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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تكمن رجال مباحث مركز شرطة كفر سعد، بمحافظة دمياط، من ضبط  3 من مروجى المخدرات بقرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد، وذلك بعد تعدد الشكاوى من انتشار تعاطى وتجارة المخدرات علانية فى شوارع القرية والعزب المجاورة لها.

وبناء على تعليمات اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، وتحت إشراف العميد حسام الباز، مدير إدارة البحث الجنائي والعميد هشام رشاد، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية تمكن الرائد محمد أبو العز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر سعد من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة بانجو وأسلحة نارية.

وتم ضبط كريم. م 20 سنة عاطل وبحوزته كيلو ونصف بانجو وفرد خرطوش وطلقات. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5990 لسنة 2020 جنايات مركز كفر سعد.

كما تم ضبط كل من جمال. م 35 سنة عاطل والشحات. ت 31 سنة وبحوزتهم كيس بلاستيك وبداخله لفالتين بانجو وسلاح نارى وطلقات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6073 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة كفر سعد.


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