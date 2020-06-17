صور..محافظ السويس يمنح رؤساء الأحياء أسبوعا واحدا لمراجعة التراخيص

وفي الاجتماع شدد "صقر"، علي رؤساء الأحياء بسرعة إنهاء هذه الاعمال خلال أسبوع واحد علي ان تنعقد اللجنة أسبوعيًا لسرعة الموافقة علي استكمال أعمال البناء للعقارات لمن يثبت سلامة التراخيص والاشتراطات البنائية وموافقة اللجنة عليها، كما أكد محافظ السويس علي إزالة المباني المخالفة فورًا.

وفي نهاية الاجتماع كلف "صقر"، اللجنة باعداد تقرير أسبوعيًا عن ما تسفر عليه أعمال اللجنة لاتخاذ القرارات اللازمة.

يذكر أن قرار إيقاف اصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها او تعليتها أوتدعيمها للمساكن الخاصة بدات في الفترة من 24 مايو 2020 لمدة 6 شهور.

حضر الاجتماع كلا من ممثلي شعبة العمليات والشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثالث الميداني ورؤساء الأحياء ونقابة المهندسين وجامعة السويس ومديرية الإسكان والتخطيط العمراني ومديري التنظيم بالأحياء والتفتيش الفني علي أعمال البناء.







