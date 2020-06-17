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صور..محافظ السويس يمنح رؤساء الأحياء أسبوعا واحدا لمراجعة التراخيص

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:36 م
صور..محافظ السويس يمنح رؤساء الأحياء أسبوعا واحدا لمراجعة التراخيص اجتماع اللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء
السويس - السيد فلاح

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عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا باللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء برئاسة الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وبحضور اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد واللواء حسن التركي، نائب مدير الأمن وأعضاء اللجنة لمناقشة ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفذها والصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020 للتاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، كذلك حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليًا للعقارات بموجب تراخيص سابقة والتاكيد علي مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.

وفي الاجتماع شدد "صقر"، علي رؤساء الأحياء بسرعة إنهاء هذه الاعمال خلال أسبوع واحد علي ان تنعقد اللجنة أسبوعيًا لسرعة الموافقة علي استكمال أعمال البناء للعقارات لمن يثبت سلامة التراخيص والاشتراطات البنائية وموافقة اللجنة عليها، كما أكد محافظ السويس علي إزالة المباني المخالفة فورًا.

وفي نهاية الاجتماع كلف "صقر"، اللجنة باعداد تقرير أسبوعيًا عن ما تسفر عليه أعمال اللجنة لاتخاذ القرارات اللازمة.

يذكر أن قرار إيقاف اصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها او تعليتها أوتدعيمها للمساكن الخاصة بدات في الفترة من 24 مايو 2020 لمدة 6 شهور.

حضر الاجتماع كلا من ممثلي شعبة العمليات والشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثالث الميداني ورؤساء الأحياء ونقابة المهندسين وجامعة السويس ومديرية الإسكان والتخطيط العمراني ومديري التنظيم بالأحياء والتفتيش الفني علي أعمال البناء.

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تراخيص البناء

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