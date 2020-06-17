شركات الأدوية تطالب بسرعة الموافقات الاستيرادية لأدوية المناعة

كتبت سماح لبيب

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شعبة الأدوية وشركات صناعة الدواء العاملة فى مصر تقدمت اليوم بعدد من المطالب إلى الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، وبحضور اللواء طبيب بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال الاجتماع الموسع الذى تم انعقاده اليوم وجاءت أهم مطالب صناع الدواء كالتالى. 1 الإسراع فى إصدار الموافقات الاستيرادية وفتح مجال تصنيع المكملات الغذائية الخاصة بزيادة المناعة، وذلك للشركات الحاصلة على موافقة من هيئة سلامة الغذاء.

2 فتح التصدير للأدوية التى لها مخزون مرتفع لمدة طويلة تكفى حاجة الاستهلاك المحلى وزيادة، خاصة مع زيادة حجم الطلب من دول كثيرة على الدواء المصري، والتى تعتبر فرصة لتوفير عملة صعبة تساعد الشركات فى مصر على استيراد مواد الخام ومستلزمات الإنتاج وبالتالى عدم تحميل الدوله أعباء لتوفير العملة .

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أن رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس هيئة الشراء الموحد أشادوا بأداء شركات الدواء فى توفير الأدوية الهامة ومضاعفة الإنتاج رغم الظروف الصعبة التي تمر على البلاد والعالم أجمع، وأكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء على استمرار فتح مجال التصدير مع المحافظة على مستوى مخزون الدواء بما يكفى من 9 أشهر إلى سنة، كما أكد على ضخ كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بزيادة المناعة وأدوية علاج فيروس كورونا وفى نفس الوقت أكد دعمه للصناعة الوطنية وأن مكتبة مفتوح لحل أى مشكلة تواجه أى شركة على مدار الساعة وسوف يتم تشكيل لجنة ممثلة لجميع الكيانات تنعقد أسبوعيا لطرح أى مشكله تواجة العمليه الإنتاجية لسرعة حلها.