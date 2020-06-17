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شاهد.. نيزك يضىء سماء البرازيل لمدة 48 ثانية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:28 م
شاهد.. نيزك يضىء سماء البرازيل لمدة 48 ثانية نيزك
كتبت فاطمة شوقى

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أضاءت سماء البرازيل بطريقة غير معتادة لمدة 48 ثانية ليلا ، وذلك بعد عبور نيزك ودخوله الغلاف الجوى على ارتفاع  8 كيلوجرام قبل أن يتفكك، وفقا لقناة "اتينا3" الإسبانية.

وأشارت القناة الإسبانية إلى أن تلك الظاهرة الطبيعية وقعت بعد أقل من شهرين من انفجار جسم مماثل وسقط على الارض بالقرب من هورتينسياس، فى ولاية ريو جراندى دول سول البرازيلية.

 

وقالت القناة إن "الالاف من سكان المدن المختلفة فى أكبر دولة فى أمريكا الجنوبية بالنيزك، وهو المسار المشرق الذى تنبعث منه بعض الاجسام الصغيرة فى النظام الشمسى والتى يمكن أن تصل إلى سطح الكوكب، فى حال عدم سحقه بالكامل عندما يتلامس مع الغلاف الجوى.

وأشارت القناة إلى أن النيزك الذى ظهر فى سماء البرازيل فى 23 ابريل كانت فى نفس المنطقة بولاية ريو جراندى دو سول، والذى دخل الغلاف الجوي على ارتفاع 106.4 كيلومتر، وانفجر عند 67.1 كم فوق مدن (نوفا بتروبوليس) و(كانيلا وجرامادو)، وكان الانفجار ساطعا جدا بحيث يمكن رؤيته من مسافة أكثر من 140 كيلومترا في الطريق.

وقالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية (IMO) إنه من خلال تحليل التسجيلات يتوقع أن يزن النيزك بين 6 و16 كجم قبل دخوله الغلاف الجوي بسرعة دخول 34 كم/ثانية.

وأوضح أن النيزك لم ينجُ من هذا الدخول الدرامي في الغلاف الجوي، إذ اختفى على ارتفاع 37 كم فوق مستوى سطح البحر، على بعد 145 كم جنوب ريو جراندي دو سول.

وتم توثيق هذا النيزك بواسطة كاميرتين في مرصد (هيلر وجونج) بولاية "ريو جراندي دو سول"، ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر ناتج عنه.

 


البرازيل

نيزك

ظاهرة طبيعية

امريكا اللاتينية

الغلاف الجوى

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