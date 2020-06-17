اليوم السابع
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سكرتيرة البيت الأبيض: الديموقراطيين ساهموا بـ"صفر" لإصلاح الشرطة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:11 م
سكرتيرة البيت الأبيض: الديموقراطيين ساهموا بـ"صفر" لإصلاح الشرطة
كتبت: نهال أبو السعود

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اتنقدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، الديمقراطيين في الكونجرس بسبب التقاعس عن إصلاح الشرطة.

وقالت ماكناني: "لقد انخرطوا في رمزية لا معنى لها، حيث رأيناهم يركعون لبضع دقائق متواصلة".

كانت هذه إشارة إلى أن الديمقراطيين في الكونجرس راكعوا مؤخرًا لمدة ثماني دقائق و 46 ثانية في مبنى الكابيتول، اعترافًا بالدقائق الثماني وال 46 ثانية التي تسببت في وفاة جورج فلويد.

قال ماكناني: "هذا الرئيس لا يعمل وفق الرموز أو الإيماءات".

ومن جانبه انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا لاعبي كرة القدم المحترفين بسبب الركوع خلال النشيد الوطني احتجاجًا على وحشية الشرطة.

وقالت كايلي ماكناني، إن ترامب يدعم مشروع قانون السناتور الجمهوري تيم سكوت الذي كشف النقاب عنه مؤخراً بشأن إصلاح الشرطة، قائلة: "نحن ندعم بالكامل مشروع قانون سكوت وكل عنصر منه".

ادعت السكرتيرة الصحفية أن الديمقراطيين عرضوا "صفر ، لا شيء" على إصلاح الشرطة ، على الرغم من أن القيادة الديمقراطية في مجلس النواب قد أصدرت أيضًا مشروع قانون إصلاح الشرطة.


البيت الأبيض

أخبار أمريكا

الكونجرس

الديموقراطيين

الشرطة الأمريكية

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