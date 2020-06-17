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خبراء لـ"دويتشة فيلة": استمرار الاستفزازات الأثيوبية للشعب والجيش السودانى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:47 ص
خبراء لـ"دويتشة فيلة": استمرار الاستفزازات الأثيوبية للشعب والجيش السودانى الجيش السودانى
كتبت رباب فتحى

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تحدث خبراء، عن استمرار الاستفزازات الأثيوبية للجيش والشعب السودانى، بعد أن قامت مجموعات أثيوبية مسلحة بهجوم على ولاية القضارف الشرقية على حدود السودان لجلب المياه في نهر عطبرة، حسبما العميد عامر محمد الحسن المتحدث باسم الجيش السوداني.

وسلط موقع "دويتشة فيله" الألمانى الضوء على تصاعد التوتر على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا، وقال لوليام دافيسون ، مسؤول رفيع في إثيوبيا ومحلل في مجموعة الأزمات الدولية لـ"دويتشه فيله" "ليس من الواضح بالضبط ما الذي أثار اندلاع هذا النزاع الحدودي.

فيما تشير المصادر إلى أن قوات الأمن السودانية ربما تكون قد ردت على توغلات الميلشيات الإثيوبية.

وقال كجيتيل ترونفول ، أستاذ دراسات السلام والصراع ومدير الأبحاث في كلية جامعة Bjorknes في أوسلو ، لـ "دويتشه فيله": "إذا كان هذا الحديث صحيح ، فهذا تصعيد" على الحدود الأثيوبية السودانية.

وقال ترونفول "كانت هناك مفاوضات وتوصلوا إلى تفاهم على أن معظم أو كل هذه الأراضي المتنازع عليها أن تكون خاضعة لللسودان". "الجانب المثير للاهتمام هو لماذا يوجد عنف جديد الآن وربما أيضا على مستوى أعلى من ذي قبل؟".

وبحسب الجيش السوداني ، فقد اشتدت التوترات على طول الحدود بين البلدين مؤخرًا وسط تزايد الهجمات على القوات السودانية. وعقب الحادث استدعى السودان مبعوث إثيوبيا وحث الحكومة الإثيوبية على بذل كل ما في وسعها لإنهاء مثل هذه الاشتباكات الحدودية.

 

دويتشه فيله
دويتشه فيله

 

 

 

 


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