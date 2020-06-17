جامعة أسيوط تُعلن عن رفع طاقتها الاستيعابية إلى 238 سريرا لعلاج مصابى كورونا

أسيوط – هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، رفع الطاقة الاستيعابية المخصصة لخدمة مصابين فيروس كورونا إلى 238 سريرا، تتنوع ما بين أسرة عزل فى عدد من المستشفيات و83 سرير عناية مركزة، تتضمن 23 سريرا فى مستشفى الراجحى الجامعي للعزل، و60 سريرا فى المستشفى الجامعي الرئيسى ، مؤكداً على مواصلة إدارة الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الإضافية ضمن مهامها فى إدارتها لأزمة جائحة فيروس كورونا ، وذلك فى إطار تقييمها الدائم للموقف ومتابعتها للوضع الراهن وما رصدته من زيادة فى أعداد المصابين بكوفيد 19 المترددين على مستشفيات الجامعة.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الأسرة الحالية المتاحة فى مستشفيات أسيوط الجامعية تتضمن 59 سريرا فى مستشفى الراجحى الجامعي، و126 سريرا بالمستشفى الجامعى الرئيسي ما بين 60 سرير عزل عناية مركزة و66 سريرا فى غرف العزل الخاص بالإضافة إلى 24 غرفة عزل بمستشفى المسالك مخصصة لأى إصابات فى الأطقم الطبية ، و21 غرفة عزل بمستشفى الأطفال الجامعي فى حال وقوع أى إصابات بكوفيد 19 بين الأطفال إلى جانب غرفة عمليات مخصصة للمصابات بالفيروس ودور يتضمن 8 أسرة .