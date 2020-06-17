اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسيوط تُعلن عن رفع طاقتها الاستيعابية إلى 238 سريرا لعلاج مصابى كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:04 م
جامعة أسيوط تُعلن عن رفع طاقتها الاستيعابية إلى 238 سريرا لعلاج مصابى كورونا الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، رفع الطاقة الاستيعابية المخصصة لخدمة مصابين فيروس كورونا إلى 238 سريرا، تتنوع ما بين أسرة عزل فى عدد من المستشفيات و83 سرير عناية مركزة، تتضمن 23 سريرا فى مستشفى الراجحى الجامعي للعزل، و60 سريرا فى المستشفى الجامعي الرئيسى ، مؤكداً على مواصلة إدارة الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الإضافية ضمن مهامها فى إدارتها لأزمة جائحة فيروس كورونا ، وذلك فى إطار تقييمها الدائم للموقف ومتابعتها للوضع الراهن وما رصدته من زيادة فى أعداد المصابين بكوفيد 19 المترددين على مستشفيات الجامعة.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الأسرة الحالية المتاحة فى مستشفيات أسيوط الجامعية تتضمن 59 سريرا فى مستشفى الراجحى الجامعي، و126 سريرا بالمستشفى الجامعى الرئيسي ما بين 60 سرير عزل عناية مركزة و66 سريرا فى غرف العزل الخاص بالإضافة إلى 24 غرفة عزل بمستشفى المسالك مخصصة لأى إصابات فى الأطقم الطبية ، و21 غرفة عزل بمستشفى الأطفال الجامعي فى حال وقوع أى إصابات بكوفيد 19 بين الأطفال إلى جانب غرفة عمليات مخصصة للمصابات بالفيروس ودور يتضمن 8 أسرة .

 


اسيوط

جامعه اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة