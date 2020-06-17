تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة خلال 24 ساعة بالغربية

الغربية عادل ضرة

واصلت محافظة الغربية حملاتها المكبرة بكافة المراكز والمدن والأحياء للتصدى لكافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى، بالتنسيق مع قوات الأمن.

فى هذا السياق، أوضح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له اليوم، أنه تم تنفيذ 11 قرار إزالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، شملت 2 قرار إزالة لتعديات على أراضى زراعية على مساحة 4 قيراط و 22 سهم بمركز المحلة الكبرى، و 9 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 938 مترا بحى ثان طنطا وحى أول المحلة الكبرى .

وأضاف رحمي، أن الحملات أسفرت كذلك عن إزالة فى المهد لـ 4 حالات تعد على أراضى زراعية على مساحة 3 قيراط و 2 سهم بمركز سمنود، وإزالة مخالفة بناء على مساحة 98 مترا بمركز طنطا.

من ناحيه اخرى أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، فى بيان له أنه لا تهاون او فساد فى استلام الطرق الجارى رصفها بنطاق المحافظة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال تفقده لطريق فيشا سليم، اليوم، والذى تم رصفه حديثا بمعرفة مديرية الطرق، بعد استلام عدة شكاوى من المواطنين تفيد أن الطريق غير مطابق للمواصفات والمعايير الفنية.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أنه جارى إعداد تقرير مفصل عن الطريق لتقديمه لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مؤكدا أنه لن يتم صرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال الرصف لجهة التنفيذ إلا بعد مراجعة الطريق وعمل التقيم الكامل له، وذلك فى إطار الحفاظ على المال العام .

كما قام عطا، بمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مناطق التطوير بمدينة طنطا بمشروع تطوير العشوائيات شملت السلخانة وقحافة بحى ثان طنطا، بحضور الدكتور محمد أيوب استشارى المحافظة لأعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمشروع، وممثلى الشركة الوطنية للمقاولات ومقاول عام المشروع وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، حيث تم استعراض نسب التنفيذ للأعمال فى كل منطقة من مناطق التطوير حتى تاريخه.

من ناحيه اخرى من ناحيه اخرى عقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم، اجتماع بمقر عام ديوان المحافظة، وذلك لمناقشة المعوقات التى تواجه جهاز مشروعات تنمية الساحل الشمالى فى تنفيذ المشاريع المسندة اليه بنطاق المحافظة .