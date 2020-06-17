تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة بمدينة أبوكبير لمواجهة فيروس كورونا

الشرقية -فتحية الديب

حرص المحاسب "محمد الأباصيرى" رئيس مجلس مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، اليوم، على تفقد لجان الثانوية العامة بالمدينة ومتابعة الإجراءات الاحترازية وتعقيمها ورشها استعدادا لبداية امتحانات طلاب الثانوية العامة الأسبوع القادم، وحرصا على سلامة الطلاب.

وقام رئيس المدينة برفقته " سوسن شبل " مدير الإدارة التعليمية بابوكبير، والدكتور" يسري الشبراوي "مدير الإدارة الصحية بأبوكبير، و"مصطفى شلبي مدير المنطقة الأزهرية، بتفقد لجان الامتحانات، لوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتأدية الإمتحانات، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لضمان سلامتهم، أثناء تواجدهم في اللجان .

وقالت مدير الادارة التعليمية ،بانه سيتم تطهير اللجان قبل بدء الامتحان بساعتين لجميع اللجان على مستوى المدارس التي سيؤدي بها الطلاب الامتحانات، موضحة:أن الامتحان يومان في الأسبوع وسيذهب الطالب قبل بدء الامتحان بساعتين، وسيتم الكشف عليه وتعقيمه وتسليمه كمامة وقفازات جديدة، وأيضا بعد الانتهاء من اداء الامتحان وخروجه من اللجنة سيتم التعقيم مرة اخرى ،كما تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للمراقبين والملاحظين على اللجان وكافة العاملين بالمدارس، للحد من انتشار والإصابة من فيروس كورونا المستجد، وأكدت على أن كل لجنة ستحتوي على ١٤ طالب فقط داخلها .. حفاظا على التباعد النسبي بين الطلاب .

وفي سياق متصل تواصل الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب " محمد الأباصيرى" رئيس المجلس، اليوم، حملات النظافة ورفع القمامة والتراكمات من الشوارع وأماكن تجمعات القمامة، ورش وتطهير الشوارع، لمواجهة فيروس كورونا، وقامت الحملا بنظافة شوارع ومداخل المدينة ورشها بالمياه بالإضافة إلى رفع القمامة ونقلها للنقطه الوسيطه بالإضافة إلى متابعة أعمال قسم البساتين، وتم نظافة ورفع القمامة من الشوارع " التحرير - الحرية - مصطفى كامل - سعد زغلول - النقراشي - أبو عوض - الطريق الدائري"كما تم نظافة ورفع القمامة من المناطق التالية " سوارس - أرض يحى - الصوالحيه - علواية النائب ).

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠) لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي ضرورة استمرار أعمال التجميل و التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس.