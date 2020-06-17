تحرير 40 محضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة و6 محاضر للبدالين بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية تموين دمياط حملة على محال وأسواق بيع السلع والبدالين التموينيين باشراف سمير عثمان مدير عام التموين بدمياط و مجدى المهدى مدير حماية المستهلك لضبط الاسعار ومنع التلاعب والاستغلال .

أسفرت الحملة عن تحرير40 محضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة وكذلك تحرير 6 محاضر تجميع سلع تموينية للبداليين التموينيين وجارى تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكانت مباحث التموين بدمياط قد تمكتت من ضبط 1000 قاروصة سجائر مجهولة المصدر ومهربة وغير مسددة للرسوم والجمركية ولا تحمل البندول الجمركي داخل محل لبيع السجائر بالسرو بمحافظة دمياط.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن المقدم أحمد عبد الباقى رئيس مباحث تموين دمياط ومعاونه السيد عبيد مفتش التموين من ضبط 1000 قاروصة سجائر مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر رقم 929 لسنة 2020 جنح السرو ضد صاحب المحل.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أصدرت توجيهاتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدى بحزم لكل محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين وكذا منع محاولات التجار لرفع أسعار السلع الأساسية.