بريطانيا وأمريكا توقعان اتفاقية فى مجال تقنية الفضاء

وقعت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الليلة الماضية اتفاقية جديدة تمهد الطريق أمام الشركات الأمريكية لاستخدام القواعد البريطانية لإطلاق المركبات الفضائية وتصدير تكنولوجيا إطلاق الصواريخ عبر الأسواق البريطانية.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن وزيرة العلوم البريطانية أماندا سلواي أوضحت في بيان اليوم أن توقيع "اتفاقية ضمانات التكنولوجيا الأمريكية-البريطانية" يعدّ خطوة مهمة نحو تنفيذ أول عملية إطلاق إلى الفضاء من الأراضي البريطانية.



وقّع من جانب الحكومة البريطانية السفيرة لدى واشنطن كايرن بيرس ومن الجانب الأمريكي مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للأمن الدولي وعدم الانتشار كريستوفر فورد.