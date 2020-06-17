اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:55 م
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برلمان قرغيزستان يُعيّن وزير الطوارئ السابق كوباتبيك بورونوف رئيساً للوزراء

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:04 م
برلمان قرغيزستان يُعيّن وزير الطوارئ السابق كوباتبيك بورونوف رئيساً للوزراء برلمان قرغيزستان - أرشيفية
أ ش أ

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صوت البرلمان في قرغيزستان على اختيار وزير الطوارئ السابق كوباتبيك بورونوف رئيساً جديداً للوزراء.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم /الأربعاء/ - أن المشرعين في قرغيزستان وافقوا بأغلبية ساحقة على اختيار بورونوف رئيساً للوزراء، حيث وافق على ذلك 105 نواب من أصل 116 برلمانيا.
وقال كوباتبيك بورونوف في البرلمان اليوم عقب التصويت: "خدمت الشعب دائماً، وسأقوم بكل ما في وسعي للاستمرار في خدمته من خلال هذا المنصب المهم".
وكان سلفه محمد خالي أبيلغازيف أعلن استقالته أول أمس /الاثنين/ في خضم فضيحة عُرفت باسم "فضيحة الترددات"، تتضمن بيع ترددات إذاعية.

 


برلمان قرغيزستان

قيرغيزستان

كوباتبيك بورونوف

استقالة رئيس وزراء قيرغيزستان

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