انطلاق أعمال بناء مركز شباب المساعيد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انطلاق أعمال البناء لمقر مركز شباب المساعيد الجديد بشمال سيناء على ساحل مدينة العريش.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه قام بمتابعة الإنشاءات فى الموقع لافتا انه من أهم المنشآت الرياضية الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية المديرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

أضاف أن مركز شباب المساعيد يخدم الشباب والأسر فى أهم منطقة حيوية غرب مدينة العريش، وهذه الإنشاءات الجديدة تؤكد على سير كل جهات الدولة قدما فى إقامة وتنفيذ المشروعات الخدمية، مشيرا أن هذا المشروع ضمن عددا من مشروعات خدمية فى قطاع الرياضة يجرى تنفيذها وأخرى يجرى التجهيز لانطلاق العمل فيها خلال المرحلة القادمة.

وسبق أعلنت إدارة خدمات الشباب والرياضة بشمال سيناء، إطلاقها مسابقة توعوية حول الوقاية من الأوبئة.

وأوضح البيان ان المسابقة تنفذ بمختلف المواقع الرياضية ومراكز وأندية الشباب على مستوى إدارات المحافظة تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ويهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية، وكليب راشد وكيل المديرية للشباب ومحسن كمال علي مدير ادارة خدمات الشباب.

والمسابقة دينية توعوية حول أهمية النظافة وطرق الوقاية من الأوبئة والأمراض أضاف لمسابقة ثقافية عن سيناء في أعياد التحرير ضمن خطة إدارة خدمات الشباب.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء قد أعلنت انه فى إطار قرارات مجلس الوزراء بخصوص الاستعداد لعودة النشاط وقرار قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بفتح الهيئات الرياضية والشبابية تقرر استئناف تلقى اشتراكات اعضاء مراكز الشباب والرياضة .

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام المديرية سيتم البدء فى تلقى الاشتراكات من الاعضاء خلال الفترة من 6/15 وختى 7/ 1والبدء فى رفع كفاءة الأندية ومراكز الشباب وتنفيذ حملات التطهير والتعقيم المستمر لكل المقرات الشبابية والرياضة استعداد لعودة النشاط ومواجهة انتشار فيروس كورونا بجميع مراكز الشباب والبالغ عددهم ٧٠مركز شباب على مستوى 7 إدارات فرعية بالإضافة إلى 17 نادى رياضي.