الناتو: لا ننوى نشر أسلحة نووية جديدة فى أوروبا

كتب سمير حسنى

أكد حلف شمال الأطلنطي "الناتو" أنه لا ينوى نشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا، كاشفا عن رفع مستوى التعاون مع العراق بالتنسيق مع التحالف الدولى، جاء ذلك نقلا عن العربية.

فى غضون ذلك، ذكر مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه ينبغى لحلف شمال الأطلسى ألا يدفن رأسه فى الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، واتهم البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف.

وقال المسئول، الذى تحدث قبيل قمة لوزراء دفاع الحلف: "لقد مررنا بلحظات معقدة فى الحلف، لكن لا يمكن أن نكون نعامة ولا يسعنا التظاهر بأنه لا مشكلة بخصوص تركيا فى الحلف. يتعين علينا التعرف عليها والإفصاح عنها والتعامل معها".

وكانت فرنسا قد أكدت فى وقت سابق أن التدخل الأجنبى المستمر فى ليبيا خاصة مع تكثيف الدعم التركى غير مقبول ولا بد أن ينتهي.

وقال مسئول بالرئاسة الفرنسية، يوم الاثنين الماضى، إن فرنسا تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى لمناقشة دور تركيا "العدوانى" و"غير المقبول" على نحو متزايد، مما يسلط الضوء على زيادة التوتر بين أنقرة وباريس.