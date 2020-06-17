العلماء يكتشفون مدخل كورونا لخلايا مرضى السكر وأصحاب الأمراض المزمنة

كتبت إيناس البنا

اكتشف العلماء نمطًا قد يساعد في تفسير سبب تعرض الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، لخطر أكبر من الإصابة بالفيروسات التاجية.

ووفقاً لتحليل 700 عينة من الرئة، فإن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض الرئة وارتفاع ضغط الدم، لديهم مداخل خلوية يمكن للفيروس الدخول من خلالها أكثر من الأشخاص الأصحاء.

قد يساعد البحث الجديد من جامعة ساو باولو وجامعة واشنطن الذى نشرته جريدة " الديلى ميل"، في تفسير سبب تأثير فيروس الجهاز التنفسي بشكل كبير على الأشخاص المصابين بأمراض تبدو غير مرتبطة بالرئتين ومجرى الهواء.



مدخل كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة

في بطانة فضية ، يقترح العلماء أن دواءًا يستخدم لعلاج بعض مرضى سرطان الثدي يمكن أن يساعد في منع مستقبلات ACE2 الزائدة التي يدخل من خلالها فيروس التاجي ، وربما ينقذ الآلاف من العدوى.

لم تكن المعدلات المرتفعة للعدوى و COVID-19 الحاد بين الأشخاص الذين يعانون من حالات رئوية موجودة مسبقًا مفاجأة للأطباء مثل جائحة الفيروس التاجي، ولكن سرعان ما أصبح واضحًا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض غير رئوية معرضون للخطر أيضًا.

قدرت دراسة نشرت أمس في مجلة لانسيت أن 1.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالفيروس التاجي بسبب الحالات الصحية الكامنة ، مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الكلى.

والآن فإن العديد من المرضى في المستشفيات يموت ليس بسبب الالتهاب الرئوي ، ولكن بسبب النوبات القلبية والجلطات الدموية، ويبدو أن مفتاح مجموعة الأعراض الغامضة هو مستقبل ACE2.

ACE2 هو بروتين مهم على سطح الخلايا داخل أجسامنا، يعمل مثل المعالج للبروتينات والهرمونات الأخرى في سلسلة من التفاعلات التي تساعد على التحكم في ضغط الدم.

لكنه يناسب أيضًا بروتين السنبلة على سطح الفيروس التاجي مثل القفازات ، مما يمنح الفيروس نقطة دخول إلى الخلايا البشرية.

تكون مستقبلات ACE2 أكثر انتشارًا على خلايا الرئة ، وهو ما يفسر سبب قيام الفيروس بهذا الضرر المدمر للأعضاء، وتسبب الفيروس التاجي مؤخرًا مرض في الأوعية الدموية أيضًا، وهو موقع شائع آخر لمستقبلات ACE2.

ومع ذلك ، لم تكن العلاقة بين الأشخاص الذين يعانون من حالات أخرى ، مثل أمراض الكلى أو مرض السكري ، وعدوى فيروسات التاجية الحادة ، واضحة، ولكن ولاية واشنطن الجديدة وأبحاث ساو باولو البرازيلية، ربما تكون قد وجدت رابطًا مفقودًا.

فبعد بحص 700 عينة رئة من الأشخاص الذين يعانون من مجموعة واسعة من الحالات الصحية المزمنة ومقارنتها بالعينات من الأشخاص الأصحاء، كانت مستقبلات ACE2 أكثر انتشارًا على أسطح الخلايا للأشخاص الذين يعانون من: ارتفاع ضغط الدم والسكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

ما توصل إليها العلماء يساعد الأطباء على فهم طبيعية المرض الذى يسببه الفيروس لأصحاب الأمراض المزمنة، مما قد يساعد فى تطوير العلاجات واللقاحات