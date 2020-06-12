خبراء: لقاح شلل الأطفال الحالى قد يساعد فى الحماية من الفيروسات التاجية

كتبت إيناس البنا

وكتب فريق من الخبراء في مجلة "Science " أن هناك الكثير من الأدلة على أن التطعيمات الحالية مثل لقاحات شلل الأطفال تحمي الأطفال من مجموعة واسعة من الالتهابات ، ومن الجدير تجربتها ضد الفيروس التاجي الجديد.

ووفقًا للفريق ، الذي يضم أحد العلماء الذين اكتشفوا فيروس نقص المناعة البشرية وخبير اللقاحات من إدارة الغذاء والدواء، يعد اللقاح الفموي لشلل الأطفال آمن ورخيص ويسهل إعطاؤه ومتوفر على نطاق واسع ، حيث يتم إنتاج واستخدام أكثر من مليار جرعة سنويًا في أكثر من 140 دولة ، وذلك فى الوقت الذى أوشك اللقاح فيه القضاء على شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم.



لقاح شلل الأطفال وكورونا

يستخدم لقاح شلل الأطفال الفموي نسخة ضعيفة من فيروس شلل الأطفال، وقال خبراء اللقاحات إن اللقاحات الموهنة الحية تنتج استجابة مناعية قوية وطويلة الأمد، ولكنها أبطأ في التصنيع من اللقاحات الحديثة التي تستخدم فقط قطعة من المواد الوراثية من فيروس ، وتركز الشركات الأمريكية والأوروبية التي تعمل على لقاحات الفيروس التاجي على طرق أسرع.

وقال كونستانتين تشوماكوف من ادارة الاغذية والعقاقير والدكتور روبرت جالو من معهد علم الفيروسات البشرية بجامعة ميريلاند ، مع زملائهم ، إنه سيكون من المنطقي اختباره على الأقل لمعرفة ما إذا كان يساعد في مكافحة الفيروسات التاجية.

وشارك جالو في اكتشاف الفيروس الذي يسبب الإيدز، بينما تشوماكوف هو المدير المساعد للأبحاث في قسم اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء.

وقال الفريق الطبى : "نقترح استخدام لقاح OPV (لقاح فيروس شلل الأطفال الفموي) لتحسين أو منع COVID-19. يعتبر كل من فيروس شلل الأطفال والفيروس التاجي من فيروسات الحمض النووي الريبي الموجبة ، وبالتالي ، من المحتمل أنها قد تتسبب في آليات مناعة فطرية شائعة وتتأثر بها"، ولقاح شلل الأطفال الفموي على وجه الخصوص ، يمكن أن يوفر حماية مؤقتة ضد مرض فيروس التاجية".

وكتبوا أيضا، أن لقاح شلل الأطفال الفموي ينتج آثار قطيع، حيث يتم الوصول إلى مناعة القطيع عندما تصبح غالبية السكان - 70٪ إلى 90٪ - محصنة ضد الأمراض المعدية ، إما لأنهم أصيبوا بالعدوى وتعافوا، أو من خلال التطعيم.

وأضافوا أن "خطر حدوث مضاعفات بسبب OPV منخفض للغاية"، و يمكن أن يسبب مضاعفات شبيهة بشلل الأطفال ، ولكن فقط في واحد من كل 3 ملايين جرعة ، ثم في الغالب في الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة.

وكتبوا أن "اللقاحات الفيروسية الأخرى الموهنة الحية مثل تلك ضد الحصبة والجدري ارتبطت أيضا بتأثيرات وقاية غير محددة واضحة ضد الأمراض المعدية"، ففي أفريقيا ، عندما تم إدخال لقاح الحصبة في المجتمع ، انخفض معدل وفيات الأطفال الإجمالية بأكثر من 50٪ ، وهو انخفاض أكبر بكثير مما كان متوقعا على أساس الحماية من وفيات الحصبة وحدها".

لم تعد OPV مرخصة أو متاحة في الولايات المتحدة ، لكنها لا تزال مستخدمة في بعض أنحاء العالم ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، و يحصل الأطفال على جرعات لقاح عن طريق قطرات في الفم.

أصاب الفيروس التاجي أكثر من مليوني شخص في الولايات المتحدة وقتل ما يقرب من 114000. مع تغيير الجداول الزمنية باستمرار ، لا أحد متأكد من متى سيكون اللقاح متاحًا ، لكن الهدف هو العام المقبل.