اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى منزل مواطن بقرية الدير وإتلاف محتوياته جنوب الأقصر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:55 م
السيطرة على حريق فى منزل مواطن بقرية الدير وإتلاف محتوياته جنوب الأقصر حريق منزل - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، فى السيطرة على حريق نشب فى منزل مواطن بالطابق الأرضي بقرية الدير بجوار المعهد الديني بالدير، ما أسفر الحريق عن إتلاف غرفة نوم بالكامل والمطبخ وشبابيك وأبواب ومخلفات، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا إخطاراً من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بإسنا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل منزل المواطن "سلطان.أ.م" بالطابق الأرضي بقرية الدير، وكلف على الفور رئيس مدينة إسنا بإنتقال الأجهزة التنفيذية وسيارتي إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع.

وتمت السيطرة على النيران قبل إمتدادها للمنازل المجاروة، وتبين أن الحريق أسفر عن إتلاف غرفة نوم بالكامل والمطبخ وشبابيك وأبواب ومخلفات، دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتبين أن سبب الحريق تسريب فى أنبوبة بوتاجاز وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر فى السيطرة على حريق أسفر عن تفحم 25 نخلة، ملك مواطن بقرية حاجر المساوية التابعة لمجلس قروى النمسا، وذلك دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، والبداية كانت بتلقى مركز مدينة إسنا إخطاراً من جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بإسنا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل كرم نخل وحوش المواطن "أحمد.ح.ا" بحاجر المساوية التابعة لمجلس قروى النمسا، وكلف على الفور رئيس مدينة إسنا بإنتقال الأجهزة التنفيذية وسيارتى إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع، وتبين أن الحريق أسفر عن إتلاف حوالى 25 نخلة مثمرة وحوش به مخلفات دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتبين أنه لا توجد خسائر ولا إصابات فى الأرواح، وتم إخماد الحريق عن طريق رجال الحماية المدنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


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