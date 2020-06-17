اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:52 م
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الخارجية الروسية: موسكو تعول على دعم ألمانيا لمشروع "التيار الشمالى-2"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:44 م
الخارجية الروسية: موسكو تعول على دعم ألمانيا لمشروع "التيار الشمالى-2" الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تعول على دعم الحكومة الألمانية لمشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" برغم الضغوط القوية غير المسبوقة التي تمارسها الولايات المتحدة.
وقالت زاخاروفا - في إحاطة، اليوم /الأربعاء/، أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية - : "نعوِل على دعم الحكومة الألمانية للمشروع .. ننطلق من حقيقة أن يتمكن جميع المشاركين في المشروع من الوفاء بالتزاماتهم وفقا للعقد، وأن تبدي جميع الحكومات التي لها مصلحة في خط أنابيب الغاز الجديد الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة ذات الأهمية الاستراتيجية لتحقيق إمدادات الطاقة لأوروبا الموحدة".
وتابعت زاخاروفا، أن الضغط القوي الذي تمارسه واشنطن على حلفائها الأوروبيين، وبالأخص على ألمانيا، بهدف تقويض بناء "التيار الشمالي2"، يعد أمرا غير مسبوق في العلاقات عبر الأطلنطي. 
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية، إلى أن الرد على هذه العقوبات هو قرار سيادي يخص ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن العقوبات التي نوقشت في الكونجرس الأمريكي تهدف إلى توجيه ضربة مباشرة للاقتصاد الألماني


روسيا

وزارة الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

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