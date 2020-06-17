"التنمية الأفريقى" يمنح جنوب السودان 4 ملابين دولار لمواجهة كورونا

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وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى اليوم /الأربعاء/ على منحة بقيمة 4.16 مليون دولار لدولة جنوب السودان، دعما للاستجابة الطارئة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وللنظام الصحي في البلاد.

وذكر البنك - في بيان له اليوم / الأربعاء/ -، أن المنحة الموجهة من مرفق الدعم الانتقالي التابع لصندوق التنمية الأفريقي التابع لمجموعة البنك الدولي، ستساهم في تمويل مشروع لتعزيز قدرة المرافق الصحية في جنوب السودان، وتعزيز قدرة البلاد على اكتشاف الحالات وكبح انتشار الفيروس.

ويواجه العالم تحديًا غير مسبوق في احتواء جائحة فيروس "كوفيد 19"، وتخفيف تأثيره على حياة الناس وسبل عيشهم واقتصاداتهم.

وأعلنت جنوب السودان عن أول حالة إصابة بالفيروس في 5 أبريل الماضي، وتبع ذلك زيادة أعداد الحالات يوميًا، وحتى 15 يونيو 2020 ، سجلت البلاد 1،693 حالة إصابة و 27 حالة وفاة و 49 حالة تعافي. وما تزال البلاد في خطر كبير.

وسيركز الجزء الأكبر من الأنشطة في إطار المشروع الذي يموله البنك، على تحسين المرافق لإدارة حالات فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك شراء اسطوانات الأكسجين ومعدات الإشارات الحيوية وتوظيف وتدريب العاملين الصحيين، مما سيحسن القدرة على اكتشاف الحالات وتتبع جهات الاتصال.

من جانبه، أشار بنديكت كانو ، المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي لجنوب السودان ، إلى أن الوقت مازال مبكرا جدًا فيما يتعلق بتقدير التأثير الاقتصادي للفيروس التاجي على معدل النمو في جنوب السودان، لما تعرض له العمل مع شركاء جنوب السودان التجاريين الرئيسيين؛ الصين وأوغندا وكينيا وإيطاليا من اضطراب جراء الجائحة، مرجحا أن يكون هناك تأثير اقتصادي ملحوظ للوباء على المديين المتوسط والطويل.

ومن المنتظر أن يتولى فريق بمنظمة الصحة العالمية تنفيذ المشروع، بالتنسيق مع وزارة الصحة في جنوب السودان، ويندرج المشروع في إطار التسهيلات الائتمانية التي أطلقها البنك في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأعلنت في أبريل الماضي بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف تقديم المساعدة إلى البلدان الأفريقية لتخفيف الآثار الاقتصادية والصحية للأزمة.