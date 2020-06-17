اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:33 م
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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا فى بريطانيا إلى 42153

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:27 م
ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا فى بريطانيا إلى 42153 كورونا فى بريطانيا
رويترز

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أظهرت أحدث الاحصاءات اليومية للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالى الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 42153 حالة وفاة بعد تسجيل 184 وفاة جديدة.
 
وكانت رويترز، قد أفادت فى إحصاء أمس الثلاثاء، استنادا على مصادر بيانات رسمية أن عدد الوفيات فى بريطانيا بسبب مرض كورونا بلغ 53077، وهو ما يسلط الضوء على وضع البلاد كواحدة من أكثر الدول تضررا فى العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
ويشمل إحصاء رويترز، حالات الوفاة التى ذُكر مرض كوفيد-19 فى شهادات وفاتها فى إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى الخامس من يونيو حزيران وفى اسكتلندا حتى السابع من يونيو حزيران. كما يشمل الوفيات التى حدثت فى الآونة الأخيرة فى المستشفيات.
 
وقال مكتب الإحصاءات الوطني، الذى يُحّدث الأرقام أسبوعيا، يوم أمس الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 فى إنجلترا وويلز ارتفع إلى 47820 حتى الخامس من يونيو حزيران.
 
وأثار عدد الوفيات الكبير انتقادات لتعامل رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الجائحة، إذ تقول بعض أحزاب المعارضة والعلماء إن بريطانيا تقاعست عن فرض إجراءات عزل عام لحماية المُسنين فى دور الرعاية.
 
وارتفع عدد الوفيات الذى تصدره الحكومة يوميا، والذى يقدر الوفيات بالحالات التى تأكدت إصاباتها بفيروس كورونا، 233 حالة ليبلغ الإجمالى 41969 وفاة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 15 يونيو.
 

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

الحكومه البريطانيه

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