اليوم السابع
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أوروبا تدرس تخفيف القيود على تجارب لقاحات كورونا لسرعة الإنتاج

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:00 م
أوروبا تدرس تخفيف القيود على تجارب لقاحات كورونا لسرعة الإنتاج لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء تخفيف القواعد مؤقتا بشأن تجارب الأدوية التي تنطوي على كائنات معدلة وراثيا كإجراء طارئ للإسراع في تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي الجديد كورونا، وفقا لتقرير لوكاله" رويترز".

الاقتراح هو جزء من استراتيجية أوسع للاتحاد الأوروبي ، والتي تشمل أيضًا استثمار حوالي 2 مليار يورو الشراء المسبق للقاحات قيد التطوير ، في محاولة لتأمين جرعات كافية من اللقاح لأنها تخشى التخلف عن الولايات المتحدة و الصين.

اوروبا
 

لدى الدول الأوروبية قواعد أكثر صرامة حول الأبحاث التي تنطوي على كائنات معدلة وراثيًا (GMOs) أكثر من أجزاء أخرى من العالم وهو ما دفع المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي تدرس تخفيف تلك القواعد الخاصة بلقاحات كوفيد19.  

وأكدت وثيقة للجنة نشرت اليوم الأربعاء الاقتراح الجديد والذى سيقلل من قدرة الدول الأعضاء على فرض متطلبات إضافية على صانعي الأدوية عندما يقومون بإجراء تجارب سريرية على الأدوية واللقاحات التي تحتوي على أو تتكون من الكائنات المعدلة وراثيًا.

سيكون الاقتراح ، الذي يحتاج إلى دعم من حكومات الاتحاد الأوروبي والمشرعين ، صالحًا فقط أثناء طوارئ فيروس كورونا.

وقال مسئولو الاتحاد الأوروبي إن العديد من اللقاحات الواعدة قيد التطوير ضد الفيروس التاجي الجديد قد تواجه تأخيرات في التجارب الأوروبية إذا لم يتم تخفيف القواعد،  تفرض دول الاتحاد الأوروبي الآن متطلبات إضافية على اللقاحات والأدوية التي تحتوي على الكائنات المعدلة وراثيًا ، بموجب القواعد التي تغطي أيضًا المنطقة الحساسة للجمهور من المحاصيل المعدلة وراثيًا.

في إيطاليا وفرنسا ، على سبيل المثال ، يجب أن تحصل العلاجات على تفويض من البيئة الحكومية أو أقسام البحث ، وكذلك من السلطات الصحية والعقاقير.

وقالت وثيقة اللجنة ، ما لم يتغير ، فإن الإطار القانوني "من المرجح أن يتسبب في تأخير كبير ، وخاصة بالنسبة للتجارب السريرية متعددة المراكز في العديد من الدول الأعضاء".

ويتم تعقب لقاحات COVID-19 المرشحة في العديد من البلدان لزيادة فعالية التجارب، كما تقترح المفوضية قواعد متساهلة حول متطلبات اللغة والتعبئة للأدوية واللقاحات لتسهيل توزيعها السريع خلال الوباء.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

لقاح فيروس كورونا

كورونا نيوز

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