اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 10:49 ص
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هل التواجد في مكان مزدحم يتطلب إجراء تحليل كورونا؟

الأحد، 14 يونيو 2020 10:00 ص
هل التواجد في مكان مزدحم يتطلب إجراء تحليل كورونا؟ اختبارات للكشف عن كورونا
كتبت هند عادل

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التواجد حول مجموعات كبيرة يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا أو عند الاختلاط أو بالقرب من شخص مصاب بـ كوفيد 19 أو بدأت تظهر عليه الأعراض فيجب ضرورة إجراء اختبار لمعرفة هل انتقلت العدوى أم لا يمكن أيضًا اختيار العزلة الذاتية لمدة أسبوعين وفقا لما أكده عدد من الخبراء في تقرير لموقع HEALTHLINE الطبي.

كما يمكن أن يساعد اتباع التوصيات للمسافة الاجتماعية، وغسل اليدين ، وارتداء أغطية الوجه على تقليل المخاطر إذا ذهب الشخص إلى مناطق مزدحمة خاصة مع قيام العديد من الدول بإلغاء حالة الإغلاق وأصبح من الصعب والأكثر صعوبة تجنب الحشود الكبيرة من الناس.

الجميع يحاول اتخاذ الاحتياطات ولكن في بعض الأحيان يكون من الصعب الحفاظ على المسافة البعيدة عند التواجد في مجموعة كبيرة من الأشخاص.

متى يتم اجراء اختبار الاصابه بفيروس كورونا؟

وفقًا لجايسون يانج، أستاذ مساعد في كلية الطب روتجرز نيوجيرسي، فإن الإجماع العلمي الحالي هو أن أي تجمع عام كبير سيعرضنا للخطر وأوضح أنه حتى لو لم تظهر أعراض على الأشخاص في الوقت الحالي ، فإنهم مازالوا قادرين على نقل الفيروس، وأكد يانج أنه يجب أن تخضع للاختبار فورًا إذا علمت أنك كنت على اتصال وثيق مع شخص كان اختباره إيجابيًا مؤخرًا.

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كما يجب إجراء اختبار إذا بدأت في تطوير أعراض كوفيد 19 مثل السعال وضيق التنفس أو الحمى، موضحًا أنه حال التواجد في مكان مزدحم أو الاختلاط بأعداد كبيرة يمكن الانتظار لمدة أسبوع قبل إجراء الاختبار حيث إن فترة الحضانة لفيروس كورونا تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، لذا فإن الاختبار مباشرة بعد قد يعطي نتائج سلبية كاذبة".

من جانبه قال الدكتور بارين لايوس، أستاذ مساعد في جامعة نيفادا، كلية لاس فيجاس للصحة العامة، إن العزلة الذاتية بعد التواجد في مكان مزدحم  تصبح مهمة لأنك قد لا تتمكن من معرفة من أصيب في الحدث، وهى تعنى البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين  بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في منزلك لمدة 14 يومًا.


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