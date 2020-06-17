اليوم السابع
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أمين الأمم المتحدة: صحة البشر تعتمد على أمان الأرض.. ونحن نقتل كوكبنا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:00 ص
أمين الأمم المتحدة: صحة البشر تعتمد على أمان الأرض.. ونحن نقتل كوكبنا أمين الامم المتحدة
كتب محمد شعلان

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أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن الانتهاكات البيئة التي يتعرض لها كوكب الأرض تساهم في تدمير البشر بشكل تدريجي لان صحة الانسان تعتمد على صحة الكوكب، وغرد جوتيريس عبر حسابه بموقع "تويتر" في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، قائلا: "صحة البشر تعتمد على صحة الكوكب. اليوم، نقتل كوكبنا تدريجياً. في يوم التصحر والجفاف، أدعو إلى توسيع نطاق استعادة الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة للعمل المناخي".

وبالأمس، حذر أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من تأثير تفشي كورونا على مستقبل التحويلات المالية في العالم بمناسبة "اليوم العالمي للتحويلات الأسرية"، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " يمكن أن يؤدي COVID19 إلى انخفاض كبير في التحويلات بقيمة 109 مليار دولار، وهو شريان حياة حاسم للكثيرين في جميع أنحاء العالم".

 

وأضاف أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بأن اليوم العالمي للتحويلات الأسرية يعد يوم التحويلات العائلية يوم الثلاثاء فرصة لإعادة تأكيد تضامننا مع المهاجرين وأسرهم الذين يساهمون في المجتمعات المضيفة وبلدان المنشأ".

 

وأوضحت أن العمال المهاجرون مساهمون أساسيون في كل من البقاع التي يعيشون فيها حاليًا وفي مجتمعاتهم في بلدانهم الأصلية كذلك، كما أن لهم تأثير مضاعف في ما يقرب من 40 تُعد هي مصادر التحويلات وأكثر من 125 دولة مستقبلة لها ومن المتوقع أن تنخفض التحويلات العالمية إلى البلدان النامية بمقدار 110 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

 

وتحيي الأمم المتحدة  في يوم 16 يونيو من كل عام "اليوم العالمي للتحويلات الأسرية"، بهدف للاعتراف بالمساهمة المالية الكبيرة التي يقدمها المهاجرون في رفاهية أسرهم في الوطن وفي التنمية المستدامة لبلدانهم الأصلية.

 

وذكرت الأمم المتحدة، عبر موقعها أنه ما تكون العائلات المعتمدة على التحويلات متسمة بالمرونة في مواجهة الظروف الصعبة والظروف المتغيرة، لكن جائحة كوفيد - 19 تعطل نظامًا كاملاً يشمل 200 مليون عامل مهاجر، نصفهم من النساء بشكل مباشر حول العالم، كما يمتد تأثير ذلك إلى أفراد أسرهم الذي يبلغ عددهم 800 مليون في 200 دولة.


أمين الامم المتحدة

اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

الامم المتحدة

كوكب الارض

تغير المناخ

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