أمين الأمم المتحدة: صحة البشر تعتمد على أمان الأرض.. ونحن نقتل كوكبنا

أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن الانتهاكات البيئة التي يتعرض لها كوكب الأرض تساهم في تدمير البشر بشكل تدريجي لان صحة الانسان تعتمد على صحة الكوكب، وغرد جوتيريس عبر حسابه بموقع "تويتر" في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، قائلا: "صحة البشر تعتمد على صحة الكوكب. اليوم، نقتل كوكبنا تدريجياً. في يوم التصحر والجفاف، أدعو إلى توسيع نطاق استعادة الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة للعمل المناخي".

The health of humanity depends on the health of the planet.



Today, we are gradually killing our planet.



On Desertification and Drought Day, I call for scaling up of land restoration & nature-based solutions for #ClimateAction. pic.twitter.com/YrcwLeEQde