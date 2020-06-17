ألمانيا: لا حاجة لتخزين عقار ديكساميثازون لعلاج كورونا

رويترز

ذكر متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأربعاء، أنه لا سبب يدعو لتخزين عقار ديكساميثازون المنتمى لعائلة الستيرويدات، وذلك بعد أن أظهرت بيانات بريطانية أنه خفض معدلات الوفاة بين مرضى يعانى معظمهم من أشد أعراض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

و كان عقار ديكساميثازون المضاد للالتهابات منخفض التكلفة ومستخدم على نطاق واسع، قد أثبت تحسين البقاء على قيد الحياة لدى مرضى Covid-19 ، وهو أول علاج يُظهر "الوعد المنقذ" للحياة بعد شهور من انتشار الجائحة.

وقال باحثون في جامعة أوكسفورد يوم الثلاثاء، إن الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة في التنفس، كانت أقل على مدى 4 أسابيع، عندما تلقوا ديكساميثازون .

ووفقا لجريدة " the sun" ، يقلل من خطر وفاة فيروس كورونا، بنسبة الثلث في المرضى ، ويمكن أن ينقذ آلاف الأرواح على مستوى العالم.