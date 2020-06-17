اليوم السابع
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أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات فى مصر.. وعيار 21 يهبط لـ774 جنيها للجرام

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:09 م
أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات فى مصر.. وعيار 21 يهبط لـ774 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن أسعار الذهب سجلت تراجع بقيمة 3 جنيهات فى التعاملات اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن حدوث تراجع لأوقية الذهب قبل قليل لتسجل 1717 دولارا هو سبب هبوط الذهب فى مصر.

 

وأضاف واصف، أن سعر عيار الذهب 21 وهو الرئيسى بسوق الصاغة فى مصر سجل هبوطا بقيمة 3 جنيهات، ليبلغ سعره 774 جنيها للجرام، مع استمرار التأثير السلبي لفيروس كورونا على حركة المبيعات.


أسعار الذهب عقب هبوطها:

عيار 18 : 663.40 جنيه.

عيار 21 : 774 جنيها.

عيار 24 : 884.55 جنيه.

الجنيه الذهب : 6192 جنيها.

السعر العالمي : 1717 دولار.
 

وقال، إن وضع مبيعات الذهب متأثرة سلبا من منذ أول العام الحالى وليس بعد جائحه كورونا فقط ولكنها فى الوضع الحالى زادت من ضعف المبيعات وذلك بسبب قلة عدد ساعات العمل فى محلات بيع الذهب،كما أن الشراء فى مصر الذى ينقسم إلى عدة اقسام منها شراء الشبكه ، الشراء الاستثمارى ، الشراء للهدايا وأخيرا للسياحة.
 
واكد في تصريحات لـ"اليوم السابع: أن الشراء متوقف حاليا سواء كان للزواج او للهدايا لعدم وجود مناسبات وزيارات، أما الشراء للقطاع السياحى شبه متوقف وذلك كان يمثل 5 % من الطلب على السوق المحلى، وبالتالي كل هذه العوامل ادت الى انخفاض المبيعات .
 
أما عن الجزء الخاص بالشراء الاستثمارى فقال واصف، إن الوعى الاقتصادى للمواطن المصرى فى الشراء الاستثمارى للذهب ليس كافيا لمعرفه مواعيد بيع وشراء الذهب او معرفه نوع الذهب الذى يحتاج لشراءه، لذلك فهى تؤثر على عوامل العرض والطلب فى السوق فالبتالى هناك انخفاض فى حجم الانتاج فى مصانع الذهب والورش وانخفاض فى حركة المبيعات.
 
وذكر واصف أن مصر استهلكت عام  2018 نحو  23 طن ذهب تقريبا وذلك وفقا لمجلس الذهب العالمى، متوقعا أن يكون حجم الاستهلاك فى 2019 اقل من 2018 فى حدود 21 طن ذهب تقريبا، اما فى عام 2014 استهلكت مصر حوالى 30 طن ذهب وبمقارنة هذه السنوات نلاحظ تراجع استهلاك الذهب.

 


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