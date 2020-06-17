أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الكوسة بـ 1.5 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم الأربعاء استقرارا وفقا للاسعار المعلنة وذلك بحسب ما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن جميع اصناف الباذنجان منخفضة السعر حيث يبدأ سعر أى صنف منه من 1.5 جنيها ويصل بحد اقصى 3 جنيهات للكيلو، إن أسعار البطاطس تتراوح بين 2-3 جنيهات، وأسعار الفاصوليا بين 4 – 7 جنيهات، وأسعار الكوسة بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، سعر الثوم ليتراوح 12 - 18جنيها، الملوخية 3-4 جنيهات، البامية بـ10 جنيهات .

وأضاف النجيب فى تصريح خاص لليوم السابع أن أسعار البصل سجلت 2.25 – 3.25 جنيها، وأسعار الطماطم تتراوح بين 1.5 – 3 جنيهات، فى حين سجلت أسعار الخيار البلدى بين 2.5 – 4 جنيهات، والخيار الصوب بين 3 – 4.5 جنيها.

والجدير بالذكر أن وزارة النقل أعلنت أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 36 سفينة و32 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 79 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 102 ألف طن بضائع عامة بينها 42 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا واستيراد 278 ألف طن حديد وذرة وخشب وفول صويا.