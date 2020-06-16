8 أفكار من الطب النفسى تحسن مزاجك فى زمن الكورونا

كتبت فاطمة خليل

الاهتمام بصحتك النفسية من الأشياء التي يجب أن تهتم بها مثل الصحة الجسدية، خاصة في ظل وباء كورونا، وأظهرت الدراسات أن التباعد الاجتماعي والعزل المنزلى قد يتسبب في إصابتك بالاكتئاب والقلق والتوتر، لذا فإن التركيز على أنشطة تحسين المزاج أمر مهم للغاية خاصة في زمن الكورونا، في هذا التقرير نقدم أفكار بسيطة لتحسين مزاجك والوقاية من اكتئاب فيروس كورونا، بحسب موقع USA today.

8 أفكار من الطب النفسي تحسن مزاجك في زمن الكورونا



1-اشتري كتب التلوين للتخفيف من الضغط النفسي

إن تحويل الضغط النفسي إلى فن أمر بسيط ويساعدك في الوقاية من الاكتئاب والقلق.

2- خلق جو هادئ بالمنزل مع الروائح الحلوة



يُعتقد أن العلاج بالروائح يحسن الصحة البدنية والعاطفية جرّب غلي بعض الماء بعصي القرفة على النار واستمتع برائحتها.

3- تعلم الحياكة والكروشيه لإطلاق التوتر

وممارسة أي هواية مفضلة تساعد على تخلصك من القلق والتوتر.

4- مارس اليوجا أو بعض تمارين الإطالة

تساعد اليوجا على التنفس العميق الذى يجعلك أكثر هدوءاً وتركيزاً.

5-الاستحمام بالماء الدافئ

افصل الهاتف أو الكمبيوتر توجه مباشرة إلى حوض الاستحمام وقم بالاستحمام في ماء دافئ، مع الملح الخشن ويمكنك استخدام روائح عشبية مثل الأوكالبتوس.

6-اكتب مذكرات أو يوميات لك

وهي تقنية جيدة لتفريغ الشحنات السلبية.

7-استمتع كوب من الشاي المفضل في مكان بمفردك.

8-الاهتمام بمظهرك وبشرتك وشعرك وشكلك الخارجي يجعلك أقل توتراً.