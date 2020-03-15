كيف تتعامل مع القلق النفسى الناتج عن مخاوف الإصابة بفيروس كورونا؟

كتبت فاطمة خليل

أصبح العالم كله يتحدث عن الفيروس التاجي (COVID-19)، سواء مواقع الإنترنت وشاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي وزملائك في العمل.. كل هذا تسبب في حالة من القلق النفسي "Anxiety" بسبب فيروس كورونا، وفي هذا التقرير نتعرف على نصائح للتعامل مع حالة القلق النفسي بسبب فيروس كورونا، وفقا لموقع كلايفند كلينيك الأمريكى.

وقالت سوزان ريهم، أخصائية الأمراض المعدية، أنه عندما يتعلق الأمر بتخفيف الخوف والقلق حول فيروس كورونا COVID-19، ضع هذين الشيئين في الاعتبار:

- يعرف الأطباء ما يجب فعله وتم تدريبهم على إدارة أمراض الجهاز التنفسي.

- يمكنك اتخاذ خطوات لحماية نفسك والآخرين.

وأوضحت ريهم: "يعمل الأطباء والمستشفيات بجد للاستجابة لانتشار COVID-19، ومن المهم أن نفهم أن إدارة أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية ليست جديدة في المجتمع، لذا يمكن مواجهتها باتباع طرق الوقاية.

وعندما يتعلق الأمر بنفسك - يجب أن تعرف ما يجب عليك فعله لتجنب الإصابة بالمرض لأنه يشبه حماية نفسك ضد الإنفلونزا والكثير من أنواع العدوى الأخرى.

اغسل يديك ، واستخدم منديلًا لتغطية فمك وأنفك ، ولا تلمس وجهك ، وتجنب المرضى ، وتجنب الازدحام والبقاء في المنزل إذا لم تكن على ما يرام.

وأضاف الدكتور ريهم أنه على الرغم من أن هذا الفيروس لا يمكن التنبؤ به ويستمر الوضع في التطور، ركز على ما يمكنك التحكم فيه.

اعراض القلق النفسي بسبب فيروس كورونا

الإنسان يمكن أن يمر بمجموعة من المشاعر والأعراض بسبب الخوف من فيروس كورونا وهذه الأعراض هى:

-صعوبة النوم.

-صعوبة في التركيز.

-الغضب والقلق والقلق والذعر.

-أن تكون شديد الحساسية بشأن صحتك وجسدك.

-مشاعر اليأس.

-الخوف من السعال أو المرض.

-الانسحاب الاجتماعي.

طرق للسيطرة على قلقك من فيروس كورونا

１- الاطلاع على آخر اخبار فيروس كورونا وابتعد عن الشائعات

من المهم أن تكون على اطلاع دائم بأحدث الأخبار من مصادر موثوقة بخصوص COVID-19، و كن حذرًا بشأن ما تقرأه على الإنترنت، وخاصة التعليقات والمقالات التي تتم مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

２- تحكم فيما تستطيع التحكم فيه

على الرغم من أنك تريد البقاء على اطلاع حول COVID-19 ، من المهم التركيز على ما يمكنك التحكم فيه، خذ استراحة من التغطية الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي إذا وجدت نفسك تشعر بالذعر من الأخبار أو مقال قرأته للتو عبر الإنترنت.

إذا كان التحدث مع أحد المحيطين لك حول الفيروس التاجي مزعجًا لك، فقم بتغيير موضوع المحادثة عندما تستطيع.

３- كن واعيًا ومدركًا لذاتك

لم يتعرض كل شخص تتواصل معه لـغيروس كورونا، على الرغم من أهمية التدابير الوقائية والوقائية في الوقت الحالي ، فليس كل من يسعل مصابًا بالفيروس.

يعد الوعي الذاتي أمرا هاما لتخفيف القلق العام، ركز على ما يمكنك القيام به.

４- اصنع جدولا زمنا لحياتك

قد قد يكون من الصعب عليك إلغاء الرحلات والأحداث الهامة ، وإغلاق المدارس وفكرة "التباعد الاجتماعي"، ولكن من المهم محاولة الحفاظ على جدول زمني لحياتك، فالروتين يجعل معظم الناس ، وخاصة الأطفال ، يشعرون بالأمان، حاول الحفاظ على أوقات نومك ووجباتك العادية والتركيز على الأنشطة التي تجعلك تشعر بالسعادة - مثل قراءة كتاب أو مشاهدة برنامجك المفضل أو ممارسة لعبة الطاولة مع عائلتك، أو يمكنك المشي في مكان مفتوح وبعيدا عن التجمعات.