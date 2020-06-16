اليوم السابع
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وزير الطيران: مضاعفة نشاط الشحن خلال الفترة الماضية بتحويل الطائرات لبضائع

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:45 م
وزير الطيران: مضاعفة نشاط الشحن خلال الفترة الماضية بتحويل الطائرات لبضائع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

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أعلن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، أنه تمت مضاعفة نشاط الشحن الجوى خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، نتيجة للظروف الخاصة التى تمر بها بدول العالم نتيجة للجائحة الوبائية، من شحنات أدوية واغاثات وبضائع

 

وقال وزير الطيران المدني، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بوزارة الطيران المدني، أنه من متوقع أن يستمر ازدهار نشاط الشحن الجوى خلال العامين الماضيين ، موضحاً أن مصر للطيران كان لها السبق فى تحويل طائرات مصر للطيران من ركاب إلى بضائع لنقل شحنات البضائع، موضحا أن شحنات البضائع على طائرات الركاب كان يرافقها طواقم ضيافة جوية لتفقد البضائع على متن الطائرة


وزير الطيران

الشحن الجوي

فيروس كورونا

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