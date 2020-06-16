وزير الرى السودانى: فوائد سد النهضة تحدد موقفنا من البناء

كتب أحمد عرفة

قال وزير الري السوداني، إن فوائد سد النهضة للسودان أكبر من مساوئه بشرط الوصول لاتفاق قبل التعبئة الأولى والتشغيل.

وأضاف وزير الري السوداني، في تصريحات له: نحرص كجانب فني على الابتعاد عن أي محاولات للاستقطاب في مفاوضات سد النهضة.

وفى وقت سابق، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إنه إذا تم الاتفاق حول سد النهضة وقواعد الملء، سيكون إنجازا كبيرا، خاصة أن المفاوضات استمرت على مدار 9 سنوات، ولم تظهر بارقة أمل فى هذا الأمر، موضحا أنه لا بد أن يكون هناك تفاهم فى الإجراءت القانونية ويتفق عليها الجوانب الثلاثة حتى يصل الأطراف إلى اتفاق حول ملء السد.

وأضاف وزير الرى الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر، أن الهدف الأساسي هو التفاهم فيما يتعلق ببنود الاتفاق بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تقارير متبادلة وزيارات متبادلة بين البلدان الثلاثة، وهى أمور اهتم بها للغاية الجانب السودانى وحرص عليها حتى تكون الاتفاقية إلزامية.

وأوضح أن المتقرح الأصلى فى مفاوضات واشنطن هو اللجوء للقضاء، ولكن الجانب الإثيوبى رفض ذلك، واعتمدت على الوساطة ثم مقابلات دبلوماسية وهو ما أثبت فشله في فترة المفاوضات التى سبقت المفاوضات الأخيرة، مشيرا إلى أنه تبقى 24 ساعة فقط، وستتضح الصورة بشكل أكبر خلال الساعات القليلة القادمة آملا فى الوصول لاتفاق خلال تلك الساعات.