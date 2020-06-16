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وزير الأوقاف: جيش واقتصاد قويان يعنى أمة ذات مكانة ومواطنا ذا كرامة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:24 م
وزير الأوقاف: جيش واقتصاد قويان يعنى أمة ذات مكانة ومواطنا ذا كرامة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضرورة الالتفاف حول جيشنا ودعمه فى سبيل الحفاظ على الوطن ومكانته، قائلاً: "جيش قوى واقتصاد قوى يعنى أمة ذات مكانة ومواطنا ذا كرامة فلندعم جيشنا ونتقن عملنا لنحفظ لوطننا مكانه بين الأمم".

وأكد جمعة، فى تصريحات صحفية، أن الوقوف بجانب الجيش والشرطة واجب، داعيا إلى ضرورة التكاتف محليًّا ودوليًّا لدحر الإرهاب، مع ضرورة العمل الجاد على القضاء على الإرهاب وداعميه و غلِّ يد مموليه ومحاسبتهم على دعمهم للإرهاب، مشيدًا بتضحيات رجال الجيش والشرطة الأبطال العظماء، مؤكدا أن يد الخسة والغدر لن تنال من عزيمة أبطال قواتنا المسلحة الشرفاء

كما أكد وزير الأوقاف ضرورة أن يفتخر كل مصرى بقواتنا المسلحة الباسلة ماضيها وحاضرها ومستقبلها بإذن الله تعالى، قائلاً:" جيل العاشر من رمضان الجديد قادم لدحر الإرهاب، وقواتنا المسلحة الباسلة التى حررت فى حرب العاشر من رمضان سنة 1393 هـ الموافق السادس من أكتوبر عام 1973 الأرض ، واستردت للأمة العربية كلها عزتها وكرامتها ، وحطمت خط بارليف الذى كان يقال: إنه من المستحيل أن يُعبَر ، تسطَّر الآن تاريخا جديدا فى قهر قوى الشر والظلام والإرهاب ، وتقدم فى ذلك تضحيات عظيمة من دماء أبنائها الذكية الطاهرة ، وتسهم بقوة فى معركة البناء والتنمية ، فهى بحق : درع الوطن وسيفه ، يد تحمل السلاح تحمى وتحرس ، وأخرى تخوض غمار معركة التنمية تبنى وتعمر ، وإن وراء البطل العظيم أحمد المنسى ألف منسى آخر ، ألف بطل آخر على درب البطولة والفداء والتضحية والشجاعة والشهامة والنبل".


وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

الأوقاف

وزارة الأوقاف

دعم الجيش

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