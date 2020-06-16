نقابة الأطباء تنعى الدكتور حمزة إبراهيم بعد وفاته بفيروس كورونا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور حمزة ابراهيم على طرخان، أخصائى التحاليل الطبية، الذى توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

ويأتى ذلك بعد ساعات من نعى نقابة الأطباء، الدكتور عادل فؤاد رمزى، من أوائل رواد جراحة الكبد فى مصر، وجراحة المناظير فى قصر العينى، وجراحة الغدد الصماء ورئيس جمعية الجراحين المصرية سابقا، إثر إصابته بڤيروس كوڤيد19.

وأوضحت نقابة الأطباء، فى بيان، أن الدكتور عادل فؤاد رمزى رحمه الله، تولى الرئاسة العالمية لكلية الجراحين الدولية بشيكاغو أثناء الاحتفال الرئاسى للكلية، وقد تم انتخابه من قبل 105 دول «أعضاء الكلية»، وقاموا بتقليده الميدالية الذهبية للرئاسة العالمية، وهو أول رئيس للمجلس العالمى لزمالة الجراحة وأمين عام الجمعية الإكلينيكية بطب قصر العينى لمدة 15 عاماً، كما أنه ألّف 110 بحوث جراحية، واشترك فى تأليف موسوعتين عالميتين للجراحة وأشرف على 28 دكتوراه و90 رسالة ماجستير جراحة.

وقالت النقابة،: رحم الله الشهيد ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده في رحمته ويسكنه أعلى الفردوس ويلهم أهله الصبر والسلوان، وخالص العزاء لأسرته ولزملائه وتلاميذه ومرضاه، وكل أسرة صرح مستشفيات القصر العينى.

كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 68 طبيبا، وأكثر من 430 إصابة بالفيروس بين الأطباء.