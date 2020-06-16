اليوم السابع
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مطار القاهرة يستقبل 983 عالقا مصريا قادمين من السعودية والأردن

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:59 م
مطار القاهرة يستقبل 983 عالقا مصريا قادمين من السعودية والأردن مطار القاهرة- أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، 4 رحلات طيران استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية والأردن على متنهم 983 راكبا من العالقين منذ انتشار وباء كورونا. وذكرت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن الرحلات الأربع سيرت منهم شركة مصر للطيران رحلتين إلى كل من جدة والمدينة فى حين وصلت رحلة من العاصمة الأردنية عمان تابعة شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران.

أما الرحلة الأخيرة والتابعة لإحدى شركات الطيران العربية فقد كانت قادمة من الرياض. ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


أخبار المطار

إجلاء عالقين

السعودية والأردن

العالقين بالسعودية

العالقين بالاردن

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