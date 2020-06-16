مستشار وزيرة التضامن يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات الخاصة بخصوص العلاوات

كتب أحمد عبد الهادى

قال المستشار أحمد الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزيرة التضامن الاجتماعى، أن القضايا المرفوعة من أصحاب المعاشات فى مجلس الدولة والتى حكم لصالحهم ستطبق عليهم الزيادة والعلاوات الخمسة، كما أن أصحاب المعاشات المستحقين اللذين رفعوا قضايا ولم يفصل فيها بعد، سيطبق عليهم الزيادة مستشار وزيرة التضامن يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات .

قال نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزيرة التضامن الاجتماعى، إن القضايا المرفوعة فى مجلس الدولة والتى حكم لصالحها ستطبق عليهم الزيادة، كما أن اصحاب المعاشات المستحقين اللذين رفعوا قضايا ولم يفصل فيها بعد، سيطبق عليهم تلقائيا دون الانتظار لحكم المحكمة طلما انهم مستحقين .

جاءت كلمته خلال المؤتمر، الذى عقد بمقر وزارة التضامن للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالى 2020/2021، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، وتحقيق المساواة بينهم، تلقائيا دون الانتظار لحكم المحكمة طلما أنهم مستحقين .

جاءت كلمته خلال المؤتمر، الذى عقد بمقر وزارة التضامن للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالى 2020/2021، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، وتحقيق المساواة بينهم.