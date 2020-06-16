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مدير الطب العلاجى بكفر الشيخ يعلن تبرعه وأسرته ببلازما المتعافين من كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:33 م
مدير الطب العلاجى بكفر الشيخ يعلن تبرعه وأسرته ببلازما المتعافين من كورونا الدكتور طارق الشربيني مدير إدارة الطب العلاجي
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن الدكتور طارق الشربينى مدير إدارة الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن عزمه التبرع هو وأسرته ببلازما المتعافين من مرض فيروس كورونا، عقب تعافيه من المرض والذى أصيب به هو وعدد من أفراد أسرته.

ووجه الشربينى الشكر لكل من تواصل معه بأى طريقة من طرق التواصل للاطمئنان وكل من دعا له ولأسرته بالشفاء، مؤكدًا أن كل من تعامل معه من الزملاء تعامل مباشر أو لصيق قبل تشخيصه يوم الخميس الماضى ينطبق عليه بروتوكول المخالطين بحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختلاط المباشر".

 ودعا الشربينى كل المتعافين بالتبرع بالبلازما لمرضى الإصابات الشديدة والحرجة صدقة عن شفائهم وتقديم يد العون والمساعدة لمن يحتاجون هذا العلاج، مؤكدًا أنه فى نعمة وفضل من الرحمن وفى أحسن حال ولم نكن نشتكى من أعراض ذات قيمه، وبالرغم من ذلك فإن العزل المنزلى سينتهى يوم السبت المقبل أن شاء الله، علما بأننى التزمت بالعزل بغرض حماية الآخرين، أن أكون من الملتزمين أسوة بباقى المرضى والتزاما بالبروتوكول.


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