محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يتفقدان تطوير مبنى الديوان العام.. صور

وأكد المحافظ ضرورة استمرار العمل وعدم توقف عجلة الإنتاج بجميع المدن وإنهاء كافة المشروعات طبقا لبرامجها الزمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة وصحة العمال.

وأشار المحافظ ، إلى أنه جارى انهاء أعمال المدرسة المصرية اليابانية، وتنفيذ أعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية وأعمال بياض المحارة والدهانات والأرضيات بمبني الضرائب العقارية، بالإضافة لأعمال الصرف والمرافق والأسوار، بالاضافة لإستمرار العمل بملحق مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بياض واجهات ودهانات داخلية ورخام أرضيات، وأعمال تركيب رخام الأرضيات بمبني الشهر العقارى، بالإضافة لإستمرارالعمل بتركيب البلدورات وأعمال المشايات بحى النور.