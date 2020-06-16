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محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يتفقدان تطوير مبنى الديوان العام.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:45 م
محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يتفقدان تطوير مبنى الديوان العام.. صور المحافظ ومدير الأمن أثناء تفقد ديوان عام المحافظة
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأعمال الجارية بتطوير مبني ديوان عام المحافظة يرافقه اللواء محمد خريصه مدير أمن جنوب سيناء واللواء نادر حنفي عشماوي، السكرتير عام المحافظة، واللواء محمد الوصيف، سكرتير مساعد محافظة جنوب سيناء واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ المشروعات القومية بالمحافظة.

وشملت أعمال التطوير قاعة المجلس التنفيذي لتواكب سعة العمل اثناء الاجتماعات الهامة والعمل على تزويدها بكافة الأجهزة الإليكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال لسهولة العمل فى الحكومة الإليكترونية وشبكات الـvpn.
 
وأكد المحافظ ضرورة استمرار العمل وعدم توقف عجلة الإنتاج بجميع المدن وإنهاء كافة المشروعات طبقا لبرامجها الزمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة وصحة العمال.
 
وأشار المحافظ ، إلى أنه جارى انهاء أعمال المدرسة المصرية اليابانية، وتنفيذ أعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية وأعمال بياض المحارة والدهانات والأرضيات بمبني الضرائب العقارية، بالإضافة لأعمال الصرف والمرافق والأسوار، بالاضافة لإستمرار العمل بملحق مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بياض واجهات ودهانات داخلية ورخام أرضيات، وأعمال تركيب رخام الأرضيات بمبني الشهر العقارى، بالإضافة لإستمرارالعمل بتركيب البلدورات وأعمال المشايات بحى النور.
 
ولفت المحافظ إلى أنه تم إزالة عدد من المتاريس الأسمنتية وفتح عدة محاور من طريق شارع مجلس المدينة متوجها لشارع الخزان وشارع البنوك والمؤدى إلى منزل ومطلع الهضبة، وذلك باستخدام معدات مجلس مدينة شرم الشيخ وجهود العاملين بها من اجل التيسير على المواطنين.
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