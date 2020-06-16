اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس: الموافقة على تقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى (صور)

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:51 م
محافظ السويس: الموافقة على تقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى (صور) اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس
السويس – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت لجنة البت جلستها العاشرة برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وبحضور الدكتورعبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد واللواء عيد سعيد، مساعد مدير أمن السويس، ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين ومديري الجهات المعنية بالتقنين للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني طبقًا للقانون144لسنة 2017 لتقنين الأراضي واسترداد إملاك الدولة .

وفي بداية الجلسة استعرض المهندس أحمد شعبان، مدير جهاز حماية أملاك الدولة ورئيس لجنة المعاينة عدد من ملفات التقنين "أراضي زراعية،  مباني" داخل وخارج الحيز العمراني علي نطاق الأحياء الخمسة لأخذ رأي اللجنة بشأنها .

كما عرضت رئيس لجنة التظلمات علي لجنة البت طلبات التظلم المقدمة من المواطنين من التثمين لقيمة الأرض وإعادة المعاينة لطلب مواطن، وفي حالة الموافقة بتم التثمين بالسعر الحالي .

وأكد "صقر" علي أن الدولة حريصة علي الحفاظ علي مصلحة المواطن مع عدم التفريط في حق الدولة وتطبيق القانون ومحاربة الفساد والقضاء علي العشوائيات، مؤكدًا علي رؤساء لجان التقنين بتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدول.

كما شدد محافظ السويس، علي رؤساء الأحياء بإزالة حالات التعدي علي الأراضي غير الصالحة للتقنين والمخالفة للقانون.

وفي نهاية الجلسة وافقت اللجنة علي تقنين أوضاع عدد من الملفات ورفض عدد آخر للحالات المخالفة للقانون، كذلك قررت اللجنة إعادة المعاينة لعدد من الملفات للدراسة وعرضها في لجنة البت القادمة.

(1)
 

 

(2)
 

 

(3)
 
 

 

(4)
 

 

(5)
 

 


اللواء عبد المجيد صقر

محافظ السويس

تقنين اوضاع

السويس

اخبار السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

صور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

صور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة