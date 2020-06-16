محافظ السويس: الموافقة على تقنين أوضاع عدد من الأراضى الزراعية والمبانى (صور)

السويس – السيد فلاح

عقدت لجنة البت جلستها العاشرة برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وبحضور الدكتورعبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد واللواء عيد سعيد، مساعد مدير أمن السويس، ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين ومديري الجهات المعنية بالتقنين للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني طبقًا للقانون144لسنة 2017 لتقنين الأراضي واسترداد إملاك الدولة .

وفي بداية الجلسة استعرض المهندس أحمد شعبان، مدير جهاز حماية أملاك الدولة ورئيس لجنة المعاينة عدد من ملفات التقنين "أراضي زراعية، مباني" داخل وخارج الحيز العمراني علي نطاق الأحياء الخمسة لأخذ رأي اللجنة بشأنها .

كما عرضت رئيس لجنة التظلمات علي لجنة البت طلبات التظلم المقدمة من المواطنين من التثمين لقيمة الأرض وإعادة المعاينة لطلب مواطن، وفي حالة الموافقة بتم التثمين بالسعر الحالي .

وأكد "صقر" علي أن الدولة حريصة علي الحفاظ علي مصلحة المواطن مع عدم التفريط في حق الدولة وتطبيق القانون ومحاربة الفساد والقضاء علي العشوائيات، مؤكدًا علي رؤساء لجان التقنين بتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدول.

كما شدد محافظ السويس، علي رؤساء الأحياء بإزالة حالات التعدي علي الأراضي غير الصالحة للتقنين والمخالفة للقانون.

وفي نهاية الجلسة وافقت اللجنة علي تقنين أوضاع عدد من الملفات ورفض عدد آخر للحالات المخالفة للقانون، كذلك قررت اللجنة إعادة المعاينة لعدد من الملفات للدراسة وعرضها في لجنة البت القادمة.