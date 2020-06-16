لجنة السفر الأوروبية: انخفاض السفر فى القارة 39% خلال 2020

كتبت آمال رسلان

كشف تقرير ربع سنوى للجنة السفر الأوروبية ETC أنه من المتوقع أن ينخفض السفر إلى أوروبا بنسبة 39% فى عام 2020 مقارنة بعام 2019، وتعتبر فرنسا أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالنسبة للتراجع فى أعداد السائحين، حيث متوقع أن تقل أعداد السائحين حوالى 38 مليون فى عام 2020 عن العام الماضى 2019.

وقال دكتور سعيد البطوطى أن هذا التقرير تم بحثه خلال اجتماع بلجنة السفر الأوروبية European Travel Commission ETC فى بروكسيل، لافتا إلى أن نتائج التقرير أشارت إلى نسبة تراجع فى إيطاليا ستصل إلى 49% عن العام المضى 2019، بانخفاض فى أعداد السائحين قدره 32 مليون سائح، وأكد التقرير أن اسبانيا سوف تتأثر أيضا بشكل كبير، وخسارة حوالى 34 مليون شخص فى عام 2020 مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح البطوطى الذى حضر المناقشات فى تصريح نتيجة لوباء كورونا، حوالى 13 مليون وظيفة فى قطاع السياحة والسفر معرضة للخطر فى أوروبا، ومتوقع إجمالى خسائر بنحو 708,5 مليار دولار (630 مليار يورو) فى أوروبا.

أما قطاع النقل الجوى فمتوقع خسارة هذا العام قدرها 314 مليار دولار فى عائدات الركاب، بانخفاض قدره 55% مقارنة لعام 2019، وانخفاض بنسبة 55% فى طلب الركاب (إيرادات الركاب كيلومترات أو RPKs) مع خسارة 89 مليار دولار فى أوروبا مقارنة بعام 2019.

وأشار البطوطى إلى أنه بناء على أحدث مسح فى المجتمع الأوروبي، فحوالى 58% يفضلون أن يقصروا سفرهم الأولى على الرحلات الداخلية، ووفقا لـ Eurocontrol، فى الفترة من 18 إلى 24 مايو الماضي، كان المجال الجوى الأوروبى يعمل بنسبة تراجع -85,3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

ويُظهر تحليل ForwardKeys لحجوزات رحلات الطيران السنوية أنها انخفضت بنسبة -86,8% مقارنةً بالأسابيع الخمسة عشر الأولى من عام 2019. وقد انخفضت الحجوزات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 100% ، بينما انخفضت الحجوزات فى منطقة أوروبا بنسبة 84,7% ، وفى منطقة الأمريكتين بنسبة 75,9% ، وفى أفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 71,4%.