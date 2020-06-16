كوريا الشمالية: الجيش ينفذ بسرعة وبشكل تام أى قرارات للحزب والحكومة

رويترز

ذكرت وسائل إعلام حكومية، أن جيش كوريا الشمالية، على استعداد لاتخاذ إجراء إذا مضت الجماعات المنشقة قدما في حملتها لإرسال منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية، في أحدث تهديد باتخاذ إجراءات انتقامية.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، إنها تدرس "خطة عمل" لإعادة دخول المناطق التي أخليت من السلاح بموجب اتفاقية بين الكوريتين و "تحويل الخط الأمامي إلى حصن".

وقال الجيش الشعبي الكوري في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، "جيشنا سينفذ بسرعة وبشكل تام أى قرارات وأوامر للحزب والحكومة."

وتصاعدت حدة التوتر مع تهديد بيونجيانج بقطع العلاقات بين الكوريتين واتخاذ إجراءات انتقامية بسبب المنشورات التي تحمل رسائل تنتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بما في ذلك انتهاكات لحقوق الإنسان.

ودأبت عدة جماعات يقودها منشقون على إرسال منشورات ومواد غذائية وورقة نقدية من فئة الدولار وأجهزة راديو صغيرة وشرائح تخزين بيانات تحتوي على أعمال درامية وأخبار من كوريا الجنوبية، عادة عن طريق بالونات عبر الحدود شديدة التحصين أو في زجاجات عبر النهر.

ويوم السبت، قالت كيم يو جونج، شقيقة كيم وهي مسؤولة كبيرة في حزب العمال الحاكم، إنها أمرت الجيش بالاستعداد للخطوة التالية.

واتخذت كوريا الجنوبية إجراءات قانونية ضد اثنتين من الجماعات المنشقة، قائلة إنها تؤجج التوترات عبر الحدود وتشكل مخاطر على السكان الذين يعيشون بالقرب من الحدود وتتسبب في أضرار بيئية، لكن الجماعات تقول إنها تنوي المضي قدما في حملتها المخطط لها هذا الأسبوع.

وحث رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن بيونجيانج يوم الاثنين على الحفاظ على اتفاقات السلام التي توصل إليها الزعيمان والعودة إلى الحوار.