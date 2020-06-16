اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:04 م
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فيديو.. سفير فرنسا بالقاهرة: نساند مصر فى مشروعاتها التنموية وجهودها ضد كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:04 م
فيديو.. سفير فرنسا بالقاهرة: نساند مصر فى مشروعاتها التنموية وجهودها ضد كورونا سفير فرنسا بالقاهرة
كتب : أحمد علوى

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قال السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه، إن فرنسا تساند مصر في مواجهة نتائج وباء كوفيد-19 وفي مشروعاتها التنموية.

وأضاف سفير فرنسا بالقاهرة فى مقطع فيديو، بمناسبة تخصيص 170 مليون يورو لمصر مقدمة من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية في قطاعات رئيسية بالتعاون الثنائي.

يذكر أن السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، كان قد قال إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من التدابير من أجل مواجهة الوباء الفيروسى كورونا.

وأشاد السفير الفرنسى بخطوات الحكومة المصرية، ودعا الفرنسيين المتواجدين فى مختلف أرجاء مصر إلى عدم القلق من تلك الإجراءات.

وأشار السفير الفرنسى إلى أن مصر تأخذ نفس خطوات مختلف بلدان العالم الأخرى، وهي الانعزال وتأجيل الرحلات الجوية والبحرية وغيرها.


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