اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. أول ظهور لشاب توقف الرئيس السيسى للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:58 ص
فيديو.. أول ظهور لشاب توقف الرئيس السيسى للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث الرئيس السيسي خلال جولته المفاجئة اليوم
كتب كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مشهد إنسانى جديد، يدل على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبناء شعبه، والذى حرص خلال تفقده ظهر اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها فى عدة مناطق، على التوقف بسيارته للاطمئنان على مواطن تعرض لحادث سير.

وقال الرئيس السيسي للشاب، وفقاً للفيديو المرفق:" انت كويس؟"..ليرد الشاب: "تمام الحمد لله".. فقال له الرئيس: "ليه مش لابس خوذة؟.. المهم انت كويس وخلي بالكم من نفسكم"، ورد الشاب على الرئيس السيسي:"الله يباركلك يا ريس".

اليوم السابع نجح في الوصول إلى الشاب الذى تعرض لحادث خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبين أنه الشاب "عمر مصطفي" 21 سنة ، والذى كشف تفاصيل الحادث واللقاء الذى جمعه برئيس الجمهورية، موضحا أنه وزميله كانا يستقلان دراجة بخارية، وأثناء سيرهما صدمتهما سيارة ملاكى مما تسبب في سقوطهما أرضا.

وأضاف الشاب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا "الحمد لله محصلش حاجة، وقمنا عقب الحادث وقعدنا على الرصيف، وأثناء ذلك لقينا موكب داخل علينا واحنا قاعدين، ولم نتوقع أبدا أن يكون موكب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع الشاب "لقينا العربية وقفت والباب بيتفتح وفوجئنا بسيادة الرئيس ومكناش عارفين نقول إيه، ولقينا الرئيس بيقولنا خلوا بالكوا من نفسكم"، وأوضح الشاب أن الرئيس تبين له أن قدم صديقي "مينا" تظهر عليها آثار ألم نتيجة الحادث، ووجه فورا بحضور سيارة إسعاف وتم بالفعل نقله إلى المستشفى .

وأوضح الشاب عمر قائلا "كل اللى حصل ده واحنا في حالة ذهول ، عملنا الحادثة وفوجئنا أن مصر كلها واقفة جنبنا وسيادة الرئيس بنفسه جنبنا بالصدفة وواقف معانا، والحمد لله اطمئن علينا ولما رجعنا البيت لقيت الناس بتقول ده متفقين لكن والله أبدا الموضوع صدفة" ، ووجه الشاب الشكر لكل الضباط المرافقين لموكب الرئيس عبد الفتاح السيسى نظرا لكونهم لم يتركونا حتى اطمئنوا علينا.


الرئيس

السيسي

السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

حادث

تعرض شاب لحادث

السيسي يطمئن على المواطنين

موكب السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. نشرة أخبار اليوم السابع تكشف تفاصيل توقف الرئيس السيسى بسيارته للاطمئنان على شاب

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:11 م

السيسى يتصدر تويتر بعد توقفه بسيارته للاطمئنان على شاب مصاب تعرض لحادث

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:49 م

فيديو.. السيسى يوقف سيارته خلال جولة مفاجئة بشوارع القاهرة للاطمئنان على مواطن أصيب فى حادث.. الرئيس: "مش لابس خوذة ليه.. وخلوا بالكم من نفسكم".. والشاب يرد: "الله يباركلك يا ريس"

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:22 م

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة