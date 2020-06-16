فيديو.. أول ظهور لشاب توقف الرئيس السيسى للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث

كتب كريم عبد العزيز

مشهد إنسانى جديد، يدل على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبناء شعبه، والذى حرص خلال تفقده ظهر اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها فى عدة مناطق، على التوقف بسيارته للاطمئنان على مواطن تعرض لحادث سير.

وقال الرئيس السيسي للشاب، وفقاً للفيديو المرفق:" انت كويس؟"..ليرد الشاب: "تمام الحمد لله".. فقال له الرئيس: "ليه مش لابس خوذة؟.. المهم انت كويس وخلي بالكم من نفسكم"، ورد الشاب على الرئيس السيسي:"الله يباركلك يا ريس".

اليوم السابع نجح في الوصول إلى الشاب الذى تعرض لحادث خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبين أنه الشاب "عمر مصطفي" 21 سنة ، والذى كشف تفاصيل الحادث واللقاء الذى جمعه برئيس الجمهورية، موضحا أنه وزميله كانا يستقلان دراجة بخارية، وأثناء سيرهما صدمتهما سيارة ملاكى مما تسبب في سقوطهما أرضا.

وأضاف الشاب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا "الحمد لله محصلش حاجة، وقمنا عقب الحادث وقعدنا على الرصيف، وأثناء ذلك لقينا موكب داخل علينا واحنا قاعدين، ولم نتوقع أبدا أن يكون موكب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع الشاب "لقينا العربية وقفت والباب بيتفتح وفوجئنا بسيادة الرئيس ومكناش عارفين نقول إيه، ولقينا الرئيس بيقولنا خلوا بالكوا من نفسكم"، وأوضح الشاب أن الرئيس تبين له أن قدم صديقي "مينا" تظهر عليها آثار ألم نتيجة الحادث، ووجه فورا بحضور سيارة إسعاف وتم بالفعل نقله إلى المستشفى .

وأوضح الشاب عمر قائلا "كل اللى حصل ده واحنا في حالة ذهول ، عملنا الحادثة وفوجئنا أن مصر كلها واقفة جنبنا وسيادة الرئيس بنفسه جنبنا بالصدفة وواقف معانا، والحمد لله اطمئن علينا ولما رجعنا البيت لقيت الناس بتقول ده متفقين لكن والله أبدا الموضوع صدفة" ، ووجه الشاب الشكر لكل الضباط المرافقين لموكب الرئيس عبد الفتاح السيسى نظرا لكونهم لم يتركونا حتى اطمئنوا علينا.