" FDA" تتراجع عن الموافقة الطارئة لعقار"هيدروكسي كلوروكوين" لعلاج كورونا

كتبت أمل علام

تراجعت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، على الموافقة الطارئة على عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، لعلاج فيروس كورونا التاجي، بعد فشل علاج دواء الملاريا الذي يروج له ترامب، في مساعدة 75 مريضاً في تجربة سريرية صينية.



FDA تتراجع عن موقفها فى الموافقة على الدواء الذى يدعمه ترامب

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوم أمس الاثنين، أن هيئة الأغذية والأدوية الامريكية قالت أن هيدروكسي كلوروكوين لم يعد لديه إذن باستخدام الطوارئ لعلاج فيروس كورونا COVID-19

تشير نتائج العديد من التجارب السريرية الكبيرة للدواء، الذي روج له ترامب إلى أنه من غير المحتمل أن يكون له تأثيرات مضادة للفيروسات، يأتي ذلك بعد سحب دراسة اقترحت أن دواء الملاريا والذئبة قد يزيد من مخاطر الوفاة لمرضى فيروس كورونا التاجي.

وقالت الصحيفة، لقد استأنفت منظمة الصحة العالمية، تجاربها الدولية على الدواء المثير للجدل، ولكن التجربة السريرية الكبيرة الأخيرة تشير إلى عدم وجود فائدة للدواء، موضحة أنه من المعروف أن عقار " هيدروكسي كلوروكين"، يسبب اضطراب نظم القلب الخطير كأثر جانبي.



الرئيس ترامب كان يدعم الدواء

وأضافت الصحيفة، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، قامت يوم الاثنين، بتجريد هيدروكسي كلوروكوين، دواء الملاريا الذي يروج له ترامب، من تصريح استخدامه في حالات الطوارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا التاجي، يأتي ذلك بعد أن طلب الدكتور غاري بريسبو، مدير برامج الإجراءات الطبية، من هيئة الأغذية والأدوية " FDA" بإلغاء حالة الدواء المثير للجدل، بالفعل أصدرت الهيئة (FDA) تحذيرًا حول استخدام الدواء خارج التجارب السريرية أو المستشفيات، نظرًا لاحتمال تسببه في آثار جانبية خطيرة في القلب، وأوصت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) بعزله عن التجارب.



عقار هيدروكسى

وأوضحت، أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تم سحب دراسة تربط الدواء بخطر الموت الأعلى في مرضى فيروس كوروناCOVID-19 من المجلة الطبية لانسيت "The Lancet ، "، مما أثار الجدل حول الدواء وسلامته، لكن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، تستشهد ببيانات جديدة من تجربة سريرية كدليل على أن الدواء لا يساعد مرضى فيروس كورونا التاجي على التعافي، وقد يشكل مخاطر تفوق فوائده المحتملة، نظرًا لأن هيدروكسي كلوروكوين قد تمت الموافقة عليه منذ فترة طويلة لعلاج حالات أخرى، مثل الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، لا يزال من الممكن استخدامه "خارج التسمية" وقد تستمر التجارب السريرية.

ومع ذلك، فإن قرار الهيئة بإلغاء حالة الموافقة الطارئة يأتي بمثابة ضربة للرئيس ترامب، الذي كان أكثر هدوءًا بشكل واضح بشأن الدواء في الأسابيع الأخيرة، بعد ان تبدد الأمل في علاج فيروس كورونا التاجي.

وأضافت الصحيفة، لقد خلصت الهيئة إلى أنه بناءً على هذه المعلومات الجديدة وغيرها من المعلومات التي تمت مناقشتها في المذكرة المرفقة، لم يعد من المعقول الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسي كلوروكوين hydroxychloroquine قد تكون فعالة في معالجة فيروس كورونا COVID-19 .

أشارت هيئة الأغذية والأدوية "FDA "، في المقام الأول إلى نتائج تجربة سريرية على هيدروكسي كلوروكين، أجريت في كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونج، أظهرت نتائج الدراسة التي أجريت على 150 مريضًا، عدم وجود علامات على أن المرضى الذين عولجوا باستخدام هيدروكسي كلوروكوين كانوا أفضل حالًا من أولئك الذين لم يحصلوا على الدواء في أي وقت خلال فترة 28 يومًا التجريبية.

أوقف الباحثون الدراسة القصيرة نتيجة لنتائجها الكئيبة، حيث كانت الدراسة هي المسمار في النعش لموقف هيئة الأغذية والأدوية الامريكية على عقار هيدروكسي كلوروكوين.

وقالت الصحيفة، تم إيقاف العديد من هذه الدراسات القصيرة، إما لأن الدواء كان يظهر فائدة قليلة، أو بسبب المعدلات العالية لمضاعفاته على القلب لدى المرضى.