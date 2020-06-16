عضو بنقابة الأطباء: وفاة مؤسس مستشفى الأقصر العام بعد إصابته بكورونا

كتبت آية دعبس

نعى الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور أحمد فتحي محمد عوض، استشارى الرمد بالأقصر، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه أحد أطباء جيل العظماء، ورجل قلما يجود الزمان بمثله وعلامة من علامات الطب، ويعتبره أهل الصعيد محطة لطب العيون في الأقصر.

وأوضح الزيات، فى بيان له، أن الدكتور أحمد فتحى عوض، مؤسس مستشفي الأقصر العام وصاحب الفضل والقرار في إقامة أول نقابه للأطباء في محافظة قنا والأقصر، وأول من كان له الفضل في بناء مستشفي الأقصر الدولي، وإقامة أول مبنى لنقابة الأطباء بالأقصر، وله أفضال علي كل أهل الصعيد وقاطني الأقصر وقنا، ولم يبخل بعلمه وماله ووقته علي أي احد وصاحب الفضل علي جميع الاطباء بمحافظتي قنا والأقصر، وكانت عيادته تعمل أساسا للفقير قبل الغني، فقد كان شغله الشاغل فقط هو علاج المريض.

وأضاف: الشهيد والد الدكتور علي أحمد فتحي عميد كلية الطب الازهر بأسيوط السابق، والمهندس محمد فتحي وكيل أول وزارة البترول بأسيوط، والدكتور نيهال احمد فتحي رئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب جامعة أسيوط، قائلا: تعازينا القلبية الي آل عوض جميعهم وكل أهلنا في دشنا محافظة قنا.

كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 71 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%، مؤكدا أن اليومين الماضيين شهدت تزايد فى أعداد الوفيات بين الأطباء، حيث تم تسجيل حوالى 20 شهيدا، خلال 48 ساعة.

وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.