اليوم السابع
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ضبط 2 طن مواد عطارة مجهولة المصدر بالإسكندرية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:11 م
ضبط 2 طن مواد عطارة مجهولة المصدر بالإسكندرية عطارة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكثر من 2 طن مواد عطارة مجهولة المصدر بالإسكندرية قبل تعبئتها وترويجها بالأسواق، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأعشاب بدائرة قسم شرطة برج العرب.. لحيازته كمية قدرها (2,025طن) من السلع الغذائية "قرفة، عرق سوس، كمون، شطة"، جميعها مجهولة المصدر، كان بصدد إعادة تعبئتها وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


عطارة

عطارة مجهولة المصدر

الداخلية

حوادث

حملات امنية

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