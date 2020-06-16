اليوم السابع
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صور.. إزالة 3 عقارات مخالفة بمدينة الخصوص فى القليوبية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:49 م
صور.. إزالة 3 عقارات مخالفة بمدينة الخصوص فى القليوبية جانب من إزالة التعديات
القليوبية نيفين طه

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شارك  الدكتور سمير حماد نائب المحافظ في جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمدينة الخصوص برئاسة اللواء نادر سعيد رئيس المدينة، لليوم الثاني علي التوالي في إزالة العقارات المخالفة تنفيذا لتوجيهات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتم إزالة عدد 3 عقارات مخالفة بحضور اللواء حمدي أبو شوشة مساعد مدير الأمن والعقيد محمد عبد السلام مأمور قسم شرطة الخصوص .

وفي سياق متصل تابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة، بالتنسيق بين المحافظة مع مديرية أمن القليوبية، حيث تمت إزالة مبني مخالف عبارة عن سبع طوابق خرسانية علي مساحه 2100م2  بالمسلحات الخرسانية، وذلك بحضور  الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء أسامه احمد أبو عوف مساعد مدير الأمن، واللواء نادر سعيد رئيس مجلس مدينة الخصوص، والعقيد محمد عبد السلام مأمور قسم الخصوص.

من جانبه، أكد الهجان، أنه يتابع  يوميا عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكافة أشكاله، مشددا على ضرورة استمرار الوحدات المحلية في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وأشاد المحافظ، بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع مسئولى جهات الولاية.

 

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